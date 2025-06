असम के मुख्यमंत्री ने धुबरी में मंदिरों पर हमले के बीच 'देखते ही गोली मारने' के दिए आदेश

नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने धुबरी में "देखते ही गोली मारने" के आदेश जारी किए हैं, उन्होंने कहा कि इलाके में एक सांप्रदायिक समूह सक्रिय है जो मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। सरमा ने एक्स पर कहा, "धुबरी में एक विशेष समूह हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से सक्रिय हो गया है। हमने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं।"

विवाद तब पैदा हुआ जब रविवार को धुबरी में एक मंदिर के पास मांस के टुकड़े मिलने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि उपद्रवियों ने कथित तौर पर सब्जी विक्रेताओं और ई-रिक्शा चालकों पर हमला किया। सोमवार को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए गए। अगले दिन उन्हें हटा लिया गया।

सरमा ने शुक्रवार को धुबरी का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की और लोगों को सरकार की पूरी मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "आज गुवाहाटी पहुंचने के तुरंत बाद गोली मारने का आदेश जारी कर दिया जाएगा और रात में बाहर निकलने वाले या पत्थर फेंकने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

धुबरी में एक विशेष वर्ग हमारे मंदिरों को क्षति पहुंचाने की नीयत से सक्रिय हो चुका है।



