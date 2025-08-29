एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंटः मलेशिया ने बांग्लादेश को 4-1 से और गत चैम्पियन कोरिया ने चीनी ताइपै को 7-0 से दी शिकस्त

Highlights आखिरी मिनटों में सोन ने गोल करके टीम को शानदार जीत दिलाई। जिहुन यांग (27वां और 50वां मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल दागे। गत चैम्पियन कोरिया ने चीनी ताइपै को 7 . 0 से शिकस्त दी।

राजगीरः एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मलेशिया ने निचली रैंकिंग वाली बांग्लादेश टीम को एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के पहले दिन शुक्रवार को 4 . 1 से हराया जबकि गत चैम्पियन कोरिया ने चीनी ताइपै को 7 . 0 से शिकस्त दी। पूल बी के दूसरे मैच में कोरिया के लिये डैन सोन (17वां, 29वां और 58वां मिनट) ने हैट्रिक लगाई जबकि जिहुन यांग (27वां और 50वां मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल दागे। सियोंग ने 53वें मिनट में एक गोल किया । कोरिया के लिये 54वें मिनट में यूनहो कोंग और आखिरी मिनटों में सोन ने गोल करके टीम को शानदार जीत दिलाई।

𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗻𝗼𝘁𝗲! 🎵



Malaysia rally to down Bangladesh 4-1 in their Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar 2025 opener.#HumSeHaiHockey #HeroAsiaCuppic.twitter.com/Rgw2ciw1YX — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 29, 2025

इससे पहले शुरुआती मैच में 12वीं रैंकिंग वाली मलेशियाई टीम के लिये अशरान हमसानी (25वां मिनट), अखिमुल्लाह अनवर (36वां), मुहाजिर अब्दुल रऊफ (48वां) और सैयद चोलान (54वां) ने गोल किये। बांग्लादेश ने हालांकि 16वें मिनट में अशरफुल इस्लाम के गोल के दम पर बढ़त बना ली थी। अब मलेशिया का सामना शनिवार को पांच बार की खिताबधारी दक्षिण कोरिया से होगा जबकि चीनी ताइपै की टक्कर बांग्लादेश से होगी।

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄! 💪



Dain Son's hat-trick helps Korea begin their title defence with a commanding 7-0 win over Chinese Taipei at the Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar 2025.#HumSeHaiHockey#HeroAsiaCupRajgirpic.twitter.com/xvf0F2qSV9 — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 29, 2025

Web Title: Asia Cup Men's Hockey Tournament Malaysia beat Bangladesh 4-1 defending champions Korea beat Chinese Taipei 7-0