एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंटः मलेशिया ने बांग्लादेश को 4-1 से और गत चैम्पियन कोरिया ने चीनी ताइपै को 7-0 से दी शिकस्त
Asia Cup Men's Hockey Tournament: अब मलेशिया का सामना शनिवार को पांच बार की खिताबधारी दक्षिण कोरिया से होगा जबकि चीनी ताइपै की टक्कर बांग्लादेश से होगी।
राजगीरः एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मलेशिया ने निचली रैंकिंग वाली बांग्लादेश टीम को एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के पहले दिन शुक्रवार को 4 . 1 से हराया जबकि गत चैम्पियन कोरिया ने चीनी ताइपै को 7 . 0 से शिकस्त दी। पूल बी के दूसरे मैच में कोरिया के लिये डैन सोन (17वां, 29वां और 58वां मिनट) ने हैट्रिक लगाई जबकि जिहुन यांग (27वां और 50वां मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल दागे। सियोंग ने 53वें मिनट में एक गोल किया । कोरिया के लिये 54वें मिनट में यूनहो कोंग और आखिरी मिनटों में सोन ने गोल करके टीम को शानदार जीत दिलाई।
इससे पहले शुरुआती मैच में 12वीं रैंकिंग वाली मलेशियाई टीम के लिये अशरान हमसानी (25वां मिनट), अखिमुल्लाह अनवर (36वां), मुहाजिर अब्दुल रऊफ (48वां) और सैयद चोलान (54वां) ने गोल किये। बांग्लादेश ने हालांकि 16वें मिनट में अशरफुल इस्लाम के गोल के दम पर बढ़त बना ली थी। अब मलेशिया का सामना शनिवार को पांच बार की खिताबधारी दक्षिण कोरिया से होगा जबकि चीनी ताइपै की टक्कर बांग्लादेश से होगी।
