VIDEO: 'तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है?', असदुद्दीन ओवैसी
By संदीप दाहिमा | Updated: January 6, 2026 19:46 IST2026-01-06T19:44:34+5:302026-01-06T19:46:17+5:30
Asaduddin Owaisi Video: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते नजर आ रहे हैं की मेरे छह बच्चे हैं और तुम चार नहीं आठ बच्चे पैदा करो। कौन रोक रहा है?
Asaduddin Owaisi Video: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते नजर आ रहे हैं की मेरे छह बच्चे हैं और तुम चार नहीं आठ बच्चे पैदा करो। कौन रोक रहा है?, ये बयान असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए दिया, इसके बाद ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के भी बयान का जिक्र किया।