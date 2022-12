ओवैसी ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में अदालत के फैसले को गलत बताया

Highlights मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह पर आया अदालत का फैसला सिविल कोर्ट ने अमीन सर्वे कराने का आदेश दिया है फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बताया

नई दिल्ली: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में अदालत के अमीन सर्वे कराने के फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बताया है। ओवैसी ने कहा है कि मेरे विचार से यह आदेश गलत है। सिविल कोर्ट ने 1991 के पूजास्थल कानून का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि अदालत ने सर्वेक्षण को पहले उपाय के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह अंतिम उपाय होना चाहिए।

In my opinion, the order is wrong. The civil court has violated the 1991 Act. They have used the survey as a first resort, which legal experts believe should be the last resort. I disagree with the order: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on Mathura court's order to survey Shahi Idgah pic.twitter.com/xceH0m3tlp