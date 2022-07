असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार, पूछा- क्या भारत के मूल निवासी नहीं हैं मुसलमान?

Highlights ओवैसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में वांछित प्रजनन दर 2026-30 तक बिना किसी कानून के हासिल कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में कुल प्रजनन दर 2016 में 2.6 से घटकर 2.3 हो गई है और भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश सभी देशों में सबसे अच्छा है।

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनकी "जनसंख्या असंतुलन" टिप्पणी पर पलटवार किया, जिसमें विभिन्न समुदायों की आबादी में असमान वृद्धि का सुझाव दिया गया था। यह पूछने से पहले कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं हैं, ओवैसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में वांछित प्रजनन दर 2026-30 तक बिना किसी कानून के हासिल कर ली जाएगी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में कुल प्रजनन दर 2016 में 2.6 से घटकर 2.3 हो गई है और भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश सभी देशों में सबसे अच्छा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, "क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं हैं? यदि हम वास्तविकता देखें, तो मूल निवासी केवल आदिवासी और द्रविड़ लोग हैं। उत्तर प्रदेश में बिना किसी कानून के वांछित प्रजनन दर 2026-2030 तक प्राप्त कर ली जाएगी।"

