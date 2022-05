आर्यन खान का मामलाः जांच में फंसे समीर वानखेड़े की एनसीबी से विदाई, मुंबई से चेन्नई भेजे गए

Highlights पर्याप्त सबूतों के अभाव में आरोपपत्र में आर्यन का नाम नहीं लिखा है। आर्यन और 20 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ के एक मामले की जांच की थी।

मुंबईः मुंबई के पूर्व NCB जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर किया गया। इससे पहले वे मुंबई में ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले की जांच का हिस्सा थे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मामले में समीर की काफी किरकिरी हुई है। विवादों के बीच वानखेड़े का एनसीबी के साथ कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो गया और उनका डीआरआई में तबादला कर दिया गया।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा आर्यन खान और पांच अन्य को शुक्रवार को क्लीन चिट दिए जाने से केंद्रीय एजेंसी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े एक बार फिर चर्चा में आ गए थे। एनसीबी ने मुंबई की एक अदालत में कहा कि उसने पर्याप्त सबूतों के अभाव में आरोपपत्र में आर्यन का नाम नहीं लिखा है।

Former Mumbai NCB Zonal director Sameer Wankhede transferred from Mumbai to Chennai



Earlier he was a part of investigation of the drugs-on-cruise case, Mumbai



