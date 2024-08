अरविंद केजरीवाल का दिल्ली LG को पत्र, बताया इस बार 15 अगस्त को कौन फहराएगा उनकी जगह तिरंगा

Highlights अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से लिखा पत्र साथ ही उन्होंने एलजी विनय कुमार सक्सेना को बताया कि उनकी सरकार में मंत्री फहराएंगी तिरंगा फिलहाल, सोमवार को दिल्ली सीएम पर हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी थी

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में सजा काट रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। खत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी जगह इस बार केंद्र शासित राज्य सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना झंडा फहराएंगी। हालांकि, कई मौके पर मंत्री सरकार की बात मुखर रूप से रखती आई हैं, यही नहीं उनका सरकार के बड़े फैसलों में भी अहम रोल होता है।

फिलहाल गौर करने वाली बात ये है कि बीते सोमवार को उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनाए फैसले के दौरान कहा कि सीबीआई के कार्यों में कोई गलत भावना नहीं जुड़ी है। क्योंकि सीबीआई कोर्ट में ये प्रस्तुत करती आई है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, from jail, wrote a letter to LG Vinai Kumar Saxena about the flag hoisting in Delhi on August 15th. In the letter, Kejriwal stated that Minister Atishi Marlena would hoist the flag in his place. pic.twitter.com/uVMFkt8bgl