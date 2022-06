'मनीष सिसोदिया की होने वाली है गिरफ्तारी, तैयार किया जा रहा फर्जी मामला': केंद्र पर केजरीवाल ने कसा तंज

Highlights मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल लगातार अपने मंत्री का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई न कोई फर्जी मामला तैयार करने को कहा है।

I'd already announced a few months back that Central govt is going to arrest Satyendar Jain in a fake case. Reliable sources have suggested to me that Manish Sisodia is going to be arrested soon, centre has ordered all agencies to form fake cases against him: Delhi CM pic.twitter.com/AROQ0DHffT

उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं, आजाद भारत के इतिहास के शायद वे सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, मनीष जी ने इन बच्चों को सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी है। मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डालकर ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहते हैं परन्तु चिंता मत कीजिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे।

Some people say this is because of upcoming Himachal Pradesh elections, some say this is revenge for Punjab elections. Whatever the reason is, we are not afraid to get arrested. Several raids were done on AAP leaders 5 years ago but nothing was recovered: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/cpjv1I4djd