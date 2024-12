Video: 'अरविंद केजरीवाल भगवान हैं, कृष्ण के अवतार हैं वो', पटपड़गंज से आप उम्मीदवार अवध ओझा ने कहा

Highlights आप उम्मीदवार ओझा ने कहा, अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से भगवान हैं उन्होंने आगे कहा, मैंने हमेशा कहा है कि वह कृष्ण के अवतार हैं पार्टी ने उन्हें आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ाने की घोषणा की

Delhi Elections 2025: हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षक से नेता बने अवध ओझा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार बताया। ओझा, जिन्हें पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, "अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से भगवान हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वह कृष्ण के अवतार हैं।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "जब भी कोई समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है, खासकर जब वे गरीबों के लिए मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, तो समाज के 'कंस' (बुरी ताकतें) उनके पीछे पड़ जाते हैं..." उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली पूरे देश के लिए एक आदर्श राज्य बन गया है। कुछ लोगों को डर है कि केजरीवाल 2029 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे।"

अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक भारत के चुनाव आयोग ने नहीं की है। हालांकि, उम्मीद है कि चुनाव आयोग जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में घोषणा करेगा।

