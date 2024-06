जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर रोक लगाई, फैसला सुरक्षित रखा

Highlights दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर रोक लगाई जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई की दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक उनके जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। हाई कोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। ईडी की तरफ से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान दलील दी की कि निचली अदालत में उन्हें बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

Arvind Kejriwal bail hearing | Delhi High Court has stayed the order of bail till the order is pronounced. The order will be out by Monday or Tuesday. The High Court has asked the counsel to file the written submissions by Monday.