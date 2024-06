लेखिका अरुंधति रॉय ने जीता 'पेन पिंटर पुरस्कार 2024', जूरी ने कहा ‘उनकी शक्तिशाली आवाज को दबाया नहीं जा सकता’

Highlights भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को 'पेन पिंटर पुरस्कार 2024' से सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में अंग्रेजी पेन द्वारा 2009 में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है यह पुरस्कार हर साल यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड गणराज्य या राष्ट्रमंडल में रहने वाले उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता वाले लेखक को दिया जाता है

नई दिल्ली: भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को 'पेन पिंटर पुरस्कार 2024' से सम्मानित किया गया है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में अंग्रेजी पेन द्वारा 2009 में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। रॉय 10 अक्टूबर को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा सह-आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार ग्रहण करेंगी। यहां वह एक भाषण भी देंगी।

यह पुरस्कार हर साल यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड गणराज्य या राष्ट्रमंडल में रहने वाले उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता वाले लेखक को दिया जाता है, जो हेरोल्ड पिंटर के साहित्य में नोबेल पुरस्कार भाषण के शब्दों में, दुनिया पर एक 'अडिग, अडिग' नज़र रखता है और 'हमारे जीवन और हमारे समाजों की वास्तविक सच्चाई को परिभाषित करने के लिए एक प्रचंड बौद्धिक दृढ़ संकल्प दिखाता है'।

इस साल पुरस्कार के लिए जूरी में इंग्लिश पेन चेयर रूथ बोर्थविक, अभिनेता खालिद अब्दुल्ला और लेखक रोजर रॉबिन्सन शामिल थे। पुरस्कार के पिछले विजेताओं में माइकल रोसेन, मार्गरेट एटवुड, मैलोरी ब्लैकमैन, सलमान रुश्दी, टॉम स्टॉपर्ड और कैरोल एन डफी शामिल हैं।

We are thrilled to announce that Arundhati Roy is the winner of the PEN Pinter Prize 2024.



She will receive the award in a ceremony co-hosted by the @britishlibrary on 10 October. #PENPinterPrizehttps://t.co/bqyQsmLOkn