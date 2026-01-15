Army Day: ऑपरेशन सिंदूर में शहीद बेटे का मेडल लेने पहुंचीं बूढ़ी मां हुईं बेहोश, देखें वीडियो

January 15, 2026

Army Day Video Viral: राजस्थान में आर्मी डे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर में 1 पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लांस नायक प्रदीप कुमार को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया।

Army Day Video Viral:राजस्थान में आर्मी डे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर में 1 पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लांस नायक प्रदीप कुमार को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। जब शहीद प्रदीप कुमार की मां अपने बेटे का मेडल लेने मंच पर पहुंचीं तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जिसके बाद उन्हें वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों ने तुरंत संभाल लिया, जिसके बाद उन्हें मंच से उतारकर तुरंत आर्मी एंबुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें शहीद लांस नायक प्रदीप कुमार को सेना मेडल वीरता (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया है।

