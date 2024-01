सेना ने 'एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक' को दिया अंजाम, राफेल, हरक्यूलिस, एएलएच हेलिकॉप्टरों सहित 1000 से अधिक पैराट्रूपर्स ने लिया हिस्सा

Highlights सेना ने वायु सेना की भी भागीदारी के साथ 22 से 27 जनवरी के बीच उत्तरी बंगाल में एक प्रशिक्षण अभ्यास, 'एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक' को अंजाम दिया वायुसेना के गरुड़ के साथ पूर्वी कमान के 1000 से अधिक पैराट्रूपर्स ने राफेल, सी-130 हरक्यूलिस, एएन-32 और दोनों शाखाओं के स्वदेशी एएलएच हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न विमानों द्वारा समर्थित अभ्यास में भाग लिया

कोलकाता: सेना ने वायु सेना की भी भागीदारी के साथ 22 से 27 जनवरी के बीच उत्तरी बंगाल में एक प्रशिक्षण अभ्यास, 'एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक' को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के गरुड़ के साथ पूर्वी कमान के 1000 से अधिक पैराट्रूपर्स ने राफेल, सी-130 हरक्यूलिस, एएन-32 और दोनों शाखाओं के स्वदेशी एएलएच हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न विमानों द्वारा समर्थित अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में चुनौतीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्थितियों के बीच युद्ध के मैदान पर उनके एकीकृत दृष्टिकोण पर अभ्यास के साथ सेना और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के बीच समन्वय पर प्रकाश डाला गया।

ऑपरेशन का प्राथमिक उद्देश्य आम तौर पर एक हवाई बल द्वारा कार्य करना था, जिसमें सैनिकों की हवाई तैनाती, भारी हथियार, उपकरण और रसद सहायता, साथ ही उच्च-मूल्य लक्ष्य (एचवीटी) को बेअसर करना, आगे बढ़ने वाली जमीनी इकाइयों के साथ समन्वय और निष्कर्षण संचालन शामिल था। नवीनतम गाइडेड प्रिसिजन एरियल डिलीवरी सिस्टम (जीपीएडीएस) का उपयोग करके भारी हथियार और उपकरण एयरलिफ्ट किए गए।

इसके बाद, सैनिकों ने सीधे कार्रवाई के माध्यम से लक्ष्यों को खत्म करने या बेअसर करने के लिए लड़ाकू विमानों और हमलावर हेलीकॉप्टरों की सहायता से लेजर टारगेट डिज़ाइनर्स का उपयोग करके जमीन पर स्थित पैरा ट्रूपर्स द्वारा निर्दिष्ट स्थानों को लक्षित करने का अभ्यास किया।

कार्रवाई के दौरान पोस्ट-स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट (पीएसडीए) करने और जहां भी आवश्यक हो, पुन: जुड़ाव की सुविधा के लिए दूर से संचालित वाहनों को भी नियोजित किया गया था। कॉम्बैट फ्री फॉल (सीएफएफ) के माध्यम से दुश्मन के इलाके के भीतर एक एयरहेड को सुरक्षित करने के लिए विशेष सैनिकों की हवाई प्रविष्टि के साथ शुरुआत करते हुए, अभ्यास स्टेटिक लाइन जंप्स के माध्यम से तैनात मुख्य बल के साथ आगे बढ़ा।

