Udhampur: सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद, उधमपुर में तलाशी अभियान जारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 20, 2025 09:48 IST2025-09-20T09:48:01+5:302025-09-20T09:48:43+5:30

Udhampur: गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेना, विशेष अभियान समूह और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने दूदू पुलिस थाना क्षेत्र में, सियोज धार के ऊंचे क्षेत्र के पास तलाशी अभियान शुरू किया।

Army and police launch joint search operation in Jammu and Kashmir Udhampur injured soldier loses his life | Udhampur: सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद, उधमपुर में तलाशी अभियान जारी

Udhampur: सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद, उधमपुर में तलाशी अभियान जारी

Udhampurजम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के ऊंचाई वाले दूरदराज के वन क्षेत्र में शनिवार को सेना और पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश में संयुक्त अभियान फिर से शुरू किया, इस बीच आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए एक सैनिक की तड़के मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार देर शाम उधमपुर के डूडू-बसंतगढ़ क्षेत्र और डोडा के भद्रवाह में सेओज धार वन सीमा पर सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के संयुक्त तलाशी दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की जिसमें एक जवान घायल हो गया था।

उन्होंने बताया कि जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाके में रात में कड़ी घेराबंदी की गई थी और शनिवार सुबह संयुक्त तलाश अभियान फिर से शुरू किया गया।

उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र में दो से तीन आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन और खोजी कुत्तों से लैस अतिरिक्त बल उधमपुर और डोडा दोनों तरफ से भेजे गए हैं और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक व्यापक तलाश अभियान जारी था। उन्होंने बताया कि अभी तक आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला है। 

Web Title: Army and police launch joint search operation in Jammu and Kashmir Udhampur injured soldier loses his life

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :UdhampurArmyjammu kashmirजम्मू कश्मीरआतंकवादी