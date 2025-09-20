Udhampur: सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद, उधमपुर में तलाशी अभियान जारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 20, 2025 09:48 IST2025-09-20T09:48:01+5:302025-09-20T09:48:43+5:30
Udhampur: गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेना, विशेष अभियान समूह और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने दूदू पुलिस थाना क्षेत्र में, सियोज धार के ऊंचे क्षेत्र के पास तलाशी अभियान शुरू किया।
Udhampur: जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के ऊंचाई वाले दूरदराज के वन क्षेत्र में शनिवार को सेना और पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश में संयुक्त अभियान फिर से शुरू किया, इस बीच आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए एक सैनिक की तड़के मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार देर शाम उधमपुर के डूडू-बसंतगढ़ क्षेत्र और डोडा के भद्रवाह में सेओज धार वन सीमा पर सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के संयुक्त तलाशी दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की जिसमें एक जवान घायल हो गया था।
🚨 J&K: Security tightened in #Udhampur after an encounter broke out between security forces & terrorists in Seoj Dhar area on the Doda-Udhampur border.— DD NEWS JAMMU | डीडी न्यूज़ जम्मू (@ddnews_jammu) September 20, 2025
Extra vigil being maintained on the Jammu-Srinagar NH. Forces confirm encounter began late last evening. pic.twitter.com/Nm1ZEpM95a
उन्होंने बताया कि जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाके में रात में कड़ी घेराबंदी की गई थी और शनिवार सुबह संयुक्त तलाश अभियान फिर से शुरू किया गया।
उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र में दो से तीन आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन और खोजी कुत्तों से लैस अतिरिक्त बल उधमपुर और डोडा दोनों तरफ से भेजे गए हैं और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक व्यापक तलाश अभियान जारी था। उन्होंने बताया कि अभी तक आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला है।