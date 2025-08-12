'अपनी बीवी की कसम खाओ': यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधानसभा में सपा एमएलए को दी पत्नी की कसम खाने की चुनौती | VIDEO

By रुस्तम राणा | Updated: August 12, 2025 21:29 IST2025-08-12T21:29:37+5:302025-08-12T21:29:42+5:30

उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान को उनकी पत्नी के नाम की कसम खाने को कहा, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान को उनकी पत्नी के नाम की कसम खाने को कहा, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई।

मुरादाबाद ज़िले की बिलारी विधानसभा से सपा विधायक फ़हीम इरफ़ान ने विधानसभा में बोलते हुए कहा, "सदन में बैठे विधायक जल जीवन मिशन को लेकर बेहद परेशान हैं। हालत यह है कि कम प्रेशर के कारण एक बाल्टी पानी भरने में आधा घंटा तक मुश्किल से लग रहा है। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद हैंडपंप की व्यवस्था बंद कर दी गई है। जिन ठेकेदारों को काम दिया गया था, उन्होंने पहले सड़कें तोड़ीं और फिर पानी की टंकियाँ बना दीं।" 

भाजपा मंत्री ने जवाब दिया, "मैं इरफ़ान से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी बीवी की कसम खाकर कहे कि मेरे गाँव में पानी नहीं पहुँचा है। आप अपनी बीवी की कसम खाकर बताएँ कि गाँव में पानी नहीं आ रहा है।"

फ़हीम ने जवाब दिया, "मंत्री जी को बीवी की कसम खाने की बात नहीं करनी चाहिए। एक ज़िले में जाँच करवा लीजिए। वो तो बस बीवी की कसम खाने की बात कर रहे हैं। मैं विधानसभा से इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ।"

Web Title: 'Apni Biwi Ki Kasam Khao': UP Minister Swatantra Dev Singh Challenges SP MLA To Swear By Wife In Assembly

