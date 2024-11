Anushakti Nagar Election Results 2024: स्वरा भास्कर के पति अणुशक्ति नगर से हारे, फहाद अहमद ने हार के बाद EVM पर उठाया सवाल; वीडियो वायरल

Anushakti Nagar Election Results 2024: महाराष्ट्र के अणुशक्ति नगर से एनसीपी-एसपी नेता और स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद और नवाब मलिक की बेटी सना के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। जहां स्वरा के पति 17वें राउंड में आकर सना मलिक से पीछे हो गए हैं और लगभग उनकी हार तय है।

फहाद अहमद ने 17वें राउंड के बाद हार की आशंका जताते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ईसीआई मैं आपके पीछे आ रहा हूं।"

अपनी हार को देखते हुए फहाद अहमद ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। फहाद ने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी होने का दावा किया है।

अहमद ने एक्स पर लिखा, "मैं 17वें राउंड तक आगे चल रहा था, सीयू की 99% बैटरी की दुविधा अभी भी सुलझने की जरूरत है। ईसीआई मैं आपके पीछे आ रहा हूं।" ईसीआई की वेबसाइट पर दोपहर 1:22 बजे दिखाए गए रुझानों के अनुसार, सना मलिक 46191 वोटों के साथ अणुशक्ति नगर में आगे चल रही थीं।

In #AnushaktiNagar vidhaan sabha after a steady lead by @FahadZirarAhmad of NCP-SP.. round 17, 18, 19 suddenly 99% battery charger EVMs are opened and BJP supported NCP-Ajit Pawar candidate takes lead. How can machines that have been voted on ALL day long have 99% charged… https://t.co/GknxDWOb5v