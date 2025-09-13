पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में भारत की भागीदारी एक 'मजबूरी' है, मैच के विरोध के बीच बोले अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली: रविवार को होने वाले एशिया कप के हाई-वोल्टेज भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर चल रहे विवाद के बीच, भाजपा सांसद और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस विवाद को सुलझाने के लिए आगे आकर दोहराया कि द्विपक्षीय क्रिकेट पर भारत का रुख अपरिवर्तित है।

ठाकुर ने एएनआई को बताया कि भारत की भागीदारी टूर्नामेंट के नियमों का मामला है, कूटनीति का नहीं। उन्होंने बताया, "जब एसीसी या आईसीसी द्वारा बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, तो देशों के लिए उनमें भाग लेना एक मजबूरी और अनिवार्यता बन जाती है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएँगे, उन्हें मैच छोड़ना होगा और दूसरी टीम को अंक मिलेंगे..."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलता। हमने वर्षों से यह निर्णय लिया है कि जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले बंद नहीं कर देता, तब तक भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेगा।"

इस बीच, पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी और पत्नी ऐशन्या द्विवेदी ने कल होने वाले मैच का विरोध किया है। संजय द्विवेदी ने कहा, "22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने हमारे देश के 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। भारत सरकार ने कहा था कि वह पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखेगी और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जिस दिन से मुझे (भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बारे में) पता चला, सिर्फ़ मैं ही नहीं, बल्कि पूरा देश इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी राजनीतिक या खेल के मैदान में संबंध नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "मैं इसका विरोध करता हूँ और सरकार से जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह करता हूँ।" इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत-पाकिस्तान मैच पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। 

