एंकर को निलम्बित करने के बाद बीबीसी पर अनुराग ठाकुर ने कसा तंज, दोहरे आचरण का आरोप लगाया

Highlights बीबीसी ने अपने मशहूर एंकर गैरी लिनेकर को निलम्बित किया गैरी लिनेकर ने सरकार की शरण नीति की आलोचना की थी अनुराग ठाकुर ने बीबीसी पर कसा तंज

नई दिल्ली: बीबीसी ने ब्रिटिश सरकार की नई आव्रजन नीति (शरण नीति) की आलोचना करने के कारण अपने होस्ट गैरी लिनेकर को निलम्बित कर दिया है। सरकार की आव्रजन नीति की आलोचना करने के कारण बीते शुक्रवार, 10 मार्च को गैरी लिनेकर को अपना फुटबॉल शो पेश करने से मना कर दिया गया। अब बीबीसी के इस कदम पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा है और बीबीसी पर पत्रकारिता को लेकर दोहरे आचरण का आरोप लगाया है।

अनुराग ठाकुर ने लिखा, "यह देखना दिलचस्प है कि पत्रकारिता की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के बारे में बुलंद दावे करने वाले बीबीसी ने अपने स्टार एंकर को उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर कैसे निलंबित कर दिया। नकली नैरेटिव सेटिंग और नैतिक पत्रकारिता स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं। मनगढंत तथ्यों में फर्जी दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार में शामिल लोगों के कभी भी पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए खड़े होने के साहस की उम्मीद नहीं की जा सकती है।"

