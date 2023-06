विपक्ष की बैठक को लेकर बोले अनुराग ठाकुर- विपक्षी दलों को नीतीश कुमार से बिहार में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में पूछना चाहिए

Highlights केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटना में होने वाली बैठक को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इससे पहले 12 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक होनी थी। अब पटना में 23 जून को विपक्ष की बैठक होगी।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को पटना में 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। ठाकुर ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा, "जो विपक्षी दल बिहार जा रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार से वहां चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में पूछना चाहिए...यह भ्रष्ट पार्टियों का गठबंधन नहीं होना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके गठबंधन का नेता कौन है।"

नीतीश कुमार पर अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा, "बिहार जाने वाले विपक्षी नेताओं को नीतीश कुमार से 1750 करोड़ रुपए के उस पुल के बारे में पूछना चाहिए जो कई बार ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। उन्हें उनसे कई करोड़ रुपये के एम्बुलेंस घोटाले और बिल्डरों द्वारा किए गए घोटालों के बारे में भी पूछना चाहिए।"

इससे पहले 12 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक होनी थी। हालांकि, इसे स्थगित कर दिया गया क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सकते। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए अब पटना में 23 जून को विपक्ष की बैठक होगी।

#WATCH | Mumbai: Those opposition parties that are going to Bihar must ask Nitish Kumar about the corruption that is going on there...this shouldn't be an alliance of corrupted parties. They should also say who is the leader of their alliance...": Anurag Thakur, Union Minister on… pic.twitter.com/OcnIk1ExTm