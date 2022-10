अनुराग ठाकुर ने पत्नी के साथ 'कर्तव्य पथ' पर मनाया करवा चौथ, साझा किया वीडियो, सीएम शिवराज सिंह और धामी की भी आईं तस्वीरें

Highlights देशभर में गुरुवार को विवाहित महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनीतिक शख्सियतों ने इस उत्सव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं।

नई दिल्लीः देशभर में गुरुवार को विवाहित महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनीतिक शख्सियतों ने इस उत्सव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की पत्नी ने इस बार अपना करवा चौथ कर्तव्य पथ पर मनाया। अनुराग ठाकुर ने अपने प्रशंसकों के बीच इसका वीडियो साझा किया है।

वाीडियो में अनुराग ठाकुर अपनी पत्नी शेफाली ठाकुर के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों एक साथ कदम मिलाते हुए कर्तव्य पथ पर चलते जा रहे हैं। इस दौरान शेफाली अपने हाथों में पूजा की थाली लिए इंडिया गेट की तरफ पति के साथ बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इस दौरान दोनों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वीडियो पीछे से शूट की गई है।

अनुराग ठाकुर ने वीडियो को साझा करते हुए लिखा, कर्तव्यपथ पर…एक सफर, हमसफर के साथ। अनुराग के प्रशंसकों ने इस वीडियो पर काफी प्यार लुटाया है।

इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी करवा चौथ व्रत को सेलिब्रेट करने की तस्वीरें सामने आई हैं।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami's wife Geeta Dhami breaks her #KarwaChauth fast at the sighting of the moon in Dehradun. pic.twitter.com/pEMrVoNKbO