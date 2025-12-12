VIDEO: अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार को घेरा, लगाए गंभीर आरोप, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: December 12, 2025 16:52 IST2025-12-12T16:50:08+5:302025-12-12T16:52:23+5:30

Anurag Thakur Attacks Tamil Nadu Government: मैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। देश का एक राज्य आज एंटी-सनातन धर्म की छवि से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

Anurag Thakur Attacks Tamil Nadu Government, Makes Serious Allegations, watch video | VIDEO: अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार को घेरा, लगाए गंभीर आरोप, देखें वीडियो

VIDEO: अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार को घेरा, लगाए गंभीर आरोप, देखें वीडियो

HighlightsVIDEO: अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार को घेरा, लगाए गंभीर आरोप, देखें वीडियो

लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा: "मैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। देश का एक राज्य आज एंटी-सनातन धर्म की छवि से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां के कुछ मंत्रियों द्वारा लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। स्थिति यह तक पहुँच गई कि लोगों को मंदिर तक जाने के लिए अदालत का रुख करना पड़ा।

मदुरै की मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने तमिलनाडु सरकार पर कड़ा रुख अपनाया और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने थिरुपरंकुंद्रम मंदिर में कार्तिगई दीपम के दीप प्रज्वलन को लेकर कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अनदेखी की। हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया गया… आखिर हिंदुओं को रोका क्यों जा रहा है?"

English summary :
Anurag Thakur Attacks Tamil Nadu Government, Makes Serious Allegations, watch video


Web Title: Anurag Thakur Attacks Tamil Nadu Government, Makes Serious Allegations, watch video

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Anurag ThakurParliamentअनुराग ठाकुरसंसद