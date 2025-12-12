Highlights VIDEO: अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार को घेरा, लगाए गंभीर आरोप, देखें वीडियो

लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा: "मैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। देश का एक राज्य आज एंटी-सनातन धर्म की छवि से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां के कुछ मंत्रियों द्वारा लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। स्थिति यह तक पहुँच गई कि लोगों को मंदिर तक जाने के लिए अदालत का रुख करना पड़ा।

#WATCH | Delhi: In Lok Sabha, BJP MP Anurag Thakur says, "I want to raise a very important issue where one state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Their ministers are making statements against Sanatan Dharma... People were forced to approach the court to reach… pic.twitter.com/ag6lQpG605 — ANI (@ANI) December 12, 2025

मदुरै की मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने तमिलनाडु सरकार पर कड़ा रुख अपनाया और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने थिरुपरंकुंद्रम मंदिर में कार्तिगई दीपम के दीप प्रज्वलन को लेकर कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अनदेखी की। हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया गया… आखिर हिंदुओं को रोका क्यों जा रहा है?"

