हरियाणा में एक और पुलिस अफसर ने खुद को गोली मारी, दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार को ठहराया दोषी, जिन्होंने पिछले हफ्ते किया था सुसाइड

चंडीगढ़:हरियाणा में एक अन्य पुलिस अधिकारी ने खुद को गोली मार ली और तीन पृष्ठों के नोट में आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार को दोषी ठहराया, जिन्होंने पिछले सप्ताह आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने वाले पुलिस ऑफिसर की पहचान संदीप लाठर के रूप में हुई है, जिन्होंने आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लाठर रोहतक पुलिस की साइबर सेल में तैनात थे।

सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) संदीप कुमार का शव रोहतक-पानीपत रोड पर एक ट्यूबवेल के पास मिला। पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है और अधिकारी द्वारा आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश की जांच कर रही है। संदीप ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, "वाई पूरन कुमार एक भ्रष्ट अधिकारी थे। उनके खिलाफ ढेरों सबूत हैं।" एएसआई ने यह भी लिखा था कि उन्हें चल रही जाँच के सिलसिले में गिरफ्तारी का डर था और मरने से पहले वह "भ्रष्ट व्यवस्था" का पर्दाफाश करना चाहते थे।

नोट में लिखा था, "मैं निष्पक्ष जाँच की माँग के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। इस भ्रष्ट परिवार को बख्शा नहीं जाना चाहिए।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुमार ने खुद को जवाबदेही से बचाने के लिए "जातिगत राजनीति का इस्तेमाल करके व्यवस्था को हाईजैक" कर लिया था।

सूत्रों ने बताया कि एएसआई आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार से जुड़े मामले की जाँच कर रही टीम का हिस्सा थे, हालाँकि वह इस मामले के जाँच अधिकारी नहीं थे। यह नई आत्महत्या 52 वर्षीय आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत की चल रही जाँच के बीच हुई है, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे।

रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तत्कालीन महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत कुमार ने कथित तौर पर उस समय खुद को गोली मार ली थी जब उनकी पत्नी, आईएएस अधिकारी अमनीत पूरन कुमार जापान की आधिकारिक यात्रा पर गई हुई थीं।

कुमार – जिन्होंने पिछले मंगलवार को अपने चंडीगढ़ आवास पर आत्महत्या कर ली थी – ने अपने नोट में 16 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का नाम लिया था, उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उन्हें चरम कदम उठाने के अपने फैसले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) के पद पर कार्यरत कुमार ने कथित तौर पर चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मार ली।

रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी, हथियार बरामद किया और जांच के लिए फोरेंसिक टीमों को बुलाया। उनकी मृत्यु के बाद, हरियाणा सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को छुट्टी पर भेज दिया

हरियाणा पुलिस ने कथित आत्महत्या मामले में पूरन कुमार की पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी. ​​कुमार के अनुरोध पर एफआईआर में संशोधन कर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान शामिल किए हैं।

अमनीत पी. ​​कुमार ने पुलिस को पत्र लिखकर कानून की "उपयुक्त धारा", विशेष रूप से धारा 3(2)(v) को शामिल करने की मांग की थी, क्योंकि पहले लागू किए गए प्रावधानों को कमजोर कर दिया गया था। मामले की जाँच कर रहे छह सदस्यीय विशेष जाँच दल का नेतृत्व कर रहे चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने रविवार को पुष्टि की कि अब एफआईआर में अधिनियम की धारा 3(2)(v) भी शामिल है।

