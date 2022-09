जम्मू-कश्मीर: गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस के 20 अन्य नेताओं ने दिया इस्तीफा

Highlights इस्तीफा देने वाले 20 नेता जम्मू उत्तर क्षेत्र की जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजिंदर प्रसाद के कांग्रेस में सभी पदों से बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं ने दिए इस्तीफे गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में जल्द एक नई राष्ट्रीय पार्टी की कर सकते हैं घोषणा

जम्मू: कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के कम से करीब 20 नेताओं ने शुक्रवार को पार्टी के पूर्व दिग्गज गुलाम नबी आजाद के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस से सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद राज्य पार्टी ईकाई के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का इस्तीफा निश्चित रूप से पार्टी के लिए बड़ा झटका है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शुक्रवार को इस्तीफा देने वाले 20 नेता जम्मू उत्तर क्षेत्र की जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे।

बताया जा रहा है कि पार्टी के नेता राजिंदर प्रसाद के कांग्रेस में सभी पदों से बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं के इस्तीफे दिए गए हैं। प्रसाद नौशेरा राजौरी के दिवंगत मास्टर बेली राम शर्मा के पुत्र हैं। आजाद की तरह, उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित अपने त्याग पत्र में 'मंडली' प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया।

प्रसाद ने सोनिया गांधी को लिखे अपने त्याग पत्र में लिखा, "पार्टी आज हामी भरने वालों और पैराशूटर्स की एक मंडली से घिरी हुई है। परिणामस्वरूप, वे आम जनता की वास्तविकता और दुखों से अनभिज्ञ हैं, जो इस बड़ी पुरानी पार्टी के निधन की ओर ले जाती है।"

J&K | 20 more leaders of District Congress Committee-Jammu North resign in support of veteran former Congress leader Ghulam Nabi Azad