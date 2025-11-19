अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कई मामलों में आरोपी
By अंजली चौहान | Updated: November 19, 2025 20:02 IST2025-11-19T20:00:19+5:302025-11-19T20:02:57+5:30
Anmol Bishnoi: अनमोल बिश्नोई महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी थे और उन पर राजस्थान में 22 मामले दर्ज थे।
Anmol Bishnoi: वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत प्रत्यर्पण के कुछ ही घंटों बाद 11 दिन की एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। बिश्नोई महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी था, और उस पर राजस्थान में 22 केस चल रहे हैं। वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। अनमोल US से "निकाल" दिए जाने के बाद आज दोपहर भारत आया, और उसे RAF की तैनाती समेत भारी सिक्योरिटी के बीच शाम करीब 5 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
एनआईए ने अनमोल की 15 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने जांच एजेंसी को 11 दिन की कस्टडी दे दी।
दिल्ली में उसे कस्टडी में लेने के बाद, NIA ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें बताया गया कि वह पिछले कुछ सालों में आतंकी घटनाओं में कैसे शामिल था और उसने US से उन्हें "अंजाम" दिया।
एनआईए ने एक बयान में कहा, "अनमोल के खिलाफ NIA ने मार्च 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी, जब मामले की जांच में यह पता चला कि उसने 2020-2023 के दौरान देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में आतंकवादी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रिय रूप से मदद की थी।"
अनमोल बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला है और 2022 से फरार था। वह नेपाल के रास्ते भारत से भागा और कुछ और देशों की यात्रा के बाद US में आ गया।
NIA ने कहा कि अनमोल अपने भाई लॉरेंस और 'आतंकवादी' गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर काम करता था।
NIA की रिलीज में कहा गया है, "बिश्नोई गैंग के अलग-अलग साथियों के साथ मिलकर काम करते हुए, अनमोल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए US से आतंकवादी गिरोह चलाना और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा, और इसके लिए उसने ज़मीन पर मौजूद अपने गुर्गों का इस्तेमाल किया।" NIA ने कहा कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई के आतंकी सिंडिकेट से जुड़ी 19वीं गिरफ्तारी है।