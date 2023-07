पाकिस्तान गई अंजू के 'निकाह' को लेकर उसके भारतीय पति ने किया बड़ा खुलासा

Highlights पति ने कहा, "मेरी तरफ से, उसने साबित कर दिया है कि उसने 'निकाह' कर लिया है उसने कहा, अंजू मुझसे तलाक मांग रही है बोला, मैं अपनी तरफ से भी तलाक के लिए आवेदन करूंगा

भिवाड़ी:राजस्थान के भिवाड़ी जिले की पाकिस्तान की यात्रा करने वाली अंजू के पति अरविंद कुमार ने पाकिस्तान में उसके निकाह करने को लेकर बड़ा दावा किया है। गुरुवार को एएनआई के साथ बातचीत में कुमार ने कहा, "मेरी तरफ से, उसने साबित कर दिया है कि उसने 'निकाह' कर लिया है। वह मुझसे तलाक मांग रही है। उसका कहना है कि उसने इसके लिए दस्तावेज जमा कर दिए हैं। यह दिल्ली में होगा, लेकिन मैं वहां नहीं गया हूं। जब तक मेरी बेटी मुझसे ऐसा करने के लिए नहीं कहती, मैं उसे वापस नहीं लूंगा। मैं अपनी तरफ से भी तलाक के लिए आवेदन करूंगा।"

#WATCH | Bhiwadi, Rajasthan: Arvind Kumar, husband of Anju who travelled to Pakistan says, "From my side, she has proved that she has done 'Nikah'...She is seeking divorce from me. She says that she has submitted the documents for it in Delhi but I have not gone there. I will… pic.twitter.com/HmkKie9lbr