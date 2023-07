पाकिस्तान गई अंजू इस्लाम धर्म अपनाकर बनी फातिमा, फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से किया निकाह, पाकिस्तानी मीडिया का दावा

Highlights रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों ने ऊपरी दीर की जिला अदालतों में एक निकाह समारोह में औपचारिक रूप दिया दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे दोनों किसी खूबसूरत वादियों में घूम रहे हैं

नई दिल्ली: एक ओर जहां भारतीय मीडिया में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी का शोर है तो वहीं पाकिस्तान में भारत से गई विवाहित महिला अंजू और उसके फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह का कथित प्रेम प्रसंग भी खूब चर्चा में है। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि उसने पाकिस्तान के नसरुल्लाह से निकाह तक कर लिया है और इस्लाम मजहब को अपनाकर नाम अंजू से फातिमा कर लिया है। हालांकि इससे पहले 34 वर्षीय महिला ने नसरुल्ला के साथ किसी भी प्रेम संबंध होने की मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया था। आपको बता दें कि अंजू राजस्थान के भिवाड़ी जिले की है और वह उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में पैदा हुई थी। अंजू के पति का नाम अरविंद है और उसके दो बच्चे हैं।

PUBG made another love story. Anju from India travelled all the way to Dir (KP) to meet the love of her life. She’s loving the place & the culture. pic.twitter.com/Vg7UYNeyz8