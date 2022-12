हरियाणा के मंत्री अनिल विज की मर्सिडीज का यात्रा के दौरान टूटा शॉकर, बाल-बाल बचे, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर

Highlights अनिल विज के सरकारी वाहन मर्सिडीज बेंज 5200 का शॉकर दो हिस्सों में टूट गया। घटना के बाद उन्होंने पार्टी नेता घनश्याम सराफ की कार में आगे की यात्रा की।

चंडीगढ़ः हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सोमवार एक हादसे में बाल बाल बच गए। सोमवार अंबाला से गुरुग्राम जा रहे कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर उनके सरकारी वाहन का शॉकर टूट गया जिसमें वे बाल बाल बच गए। ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके सरकारी वाहन मर्सिडीज बेंज 5200 का शॉकर दो टुकड़ों में टूट गया।

अंबाला कैंट के विधायक विज ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि सौभाग्य से, घटना के समय कार धीमी गति से चल रही थी। विज ने कहा कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि “ड्राइवर की तरफ का शॉक एब्जॉर्बर टूट गया। इसके बाद चालक कार को वर्कशॉप ले गया।'

Escaped miraculously while traveling from Ambala Cantt to Gurugram when shocker of my official @MercedesBenzInd E200 broke into two pieces in moving car on KMP Road pic.twitter.com/2hUHdaxPlB