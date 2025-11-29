Andhra Pradesh: कुरनूल में 2 कारों की जोरदार टक्कर, दो बच्चों समेत 5 की दर्दनाक मौत

Andhra Pradesh: कुरनूल जिले के कोटेकल गांव में शनिवार को दो कार के बीच आमने-सामने की टक्कर होने से दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। येमिगनूर उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) एन. भार्गवी ने बताया कि दुर्घटना तड़के करीब साढ़े चार बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-167 पर हुई।

भार्गवी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘येमिगनूर मंडल के कोटेकल गांव में तड़के दो कार की आमने-सामने की टक्कर होने से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।’’ उन्होंने बताया कि हादसे में दो लोग घायल हुए हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर है और उसे कुरनूल सरकारी जनरल अस्पताल (जीजीएच) रेफर किया गया है।

भार्गवी के अनुसार, हादसे में मारे गए सभी लोग कर्नाटक के रहने वाले थे। इस बीच, पुलिस ने हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

