Andhra Pradesh: कुरनूल में 2 कारों की जोरदार टक्कर, दो बच्चों समेत 5 की दर्दनाक मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 29, 2025 11:01 IST2025-11-29T11:00:53+5:302025-11-29T11:01:31+5:30
Andhra Pradesh: पुलिस ने बताया कि दो कारों की आमने-सामने की टक्कर तब हुई जब एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए झपकी आ गई।
Andhra Pradesh: कुरनूल जिले के कोटेकल गांव में शनिवार को दो कार के बीच आमने-सामने की टक्कर होने से दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। येमिगनूर उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) एन. भार्गवी ने बताया कि दुर्घटना तड़के करीब साढ़े चार बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-167 पर हुई।
भार्गवी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘येमिगनूर मंडल के कोटेकल गांव में तड़के दो कार की आमने-सामने की टक्कर होने से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।’’ उन्होंने बताया कि हादसे में दो लोग घायल हुए हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर है और उसे कुरनूल सरकारी जनरल अस्पताल (जीजीएच) रेफर किया गया है।
కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం— YK TV Network (@YKTvNetwork) November 29, 2025
ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న రెండు కార్లు ఐదుగురు మృతి, మరికొందరికి గాయాలు#kurnool#AndhraPradeshpic.twitter.com/Rw0Zr3NJp9
भार्गवी के अनुसार, हादसे में मारे गए सभी लोग कर्नाटक के रहने वाले थे। इस बीच, पुलिस ने हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।