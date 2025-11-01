Andhra Pradesh temple stampede: आंध्र प्रदेश मंदिर में हुई जानलेवा भगदड़ का आखिर क्या था कारण?

Andhra Pradesh temple stampede: शनिवार को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले के कासिबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से कम से कम नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एकादशी के मौके पर हज़ारों लोग इस प्राइवेट मंदिर में इकट्ठा हो गए, जिससे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और एक रेलिंग गिर गई।

अधिकारियों ने कहा कि अगर मंदिर मैनेजमेंट ने भीड़ बढ़ने की उम्मीद के बारे में अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया होता तो इस घटना से बचा जा सकता था। घटना के तुरंत बाद, सरकार और सत्ताधारी TDP के मंत्रियों के कई बयानों में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि मंदिर "प्राइवेट था और एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट द्वारा मैनेज नहीं किया जाता था।"

आंध्र मंदिर में कैसे हुई भगदड़?

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, भगदड़ तब मची जब मंदिर के गेट खुलने पर भारी भीड़ आगे बढ़ी, जिससे भक्तों में अफरा-तफरी मच गई। बयान में कहा गया है कि घटना के समय मौके पर करीब 15,000 लोग जमा थे। सरकार ने कहा कि भीड़ के दबाव से एक रेलिंग गिर गई, जिससे अराजकता और बढ़ गई, क्योंकि एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही रास्ते से मैनेज किए जा रहे थे।

गृह मंत्री वंगालापुडी अनिता ने बताया कि श्रद्धालु ऊंचे मंदिर परिसर की ओर चढ़ रहे थे। उनके बयान का हवाला देते हुए न्यूज़ एजेंसी PTI ने बताया कि पहली मंज़िल पर बने मंदिर में श्रद्धालु चढ़ रहे थे, तभी रेलिंग गिर गई, जिससे कोने पर खड़े लोग नीचे गिर गए और दूसरे लोग भी उनके ऊपर गिर गए।

जगन रेड्डी ने सरकार की 'लापरवाही' को ज़िम्मेदार ठहराया

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस दुखद घटना पर गहरा सदमा और दुख जताया और इसे "दिल तोड़ने वाला" बताया। रेड्डी ने बताया कि पहले भी इसी तरह की दुखद घटनाएं हो चुकी हैं - तिरुपति में वैकुंठ एकादशी के दौरान छह भक्तों की मौत हुई थी और सिम्हाचलम मंदिर में सात लोगों की। उन्होंने कहा, "बार-बार ऐसी दुखद घटनाओं के बावजूद, सरकार ने सही सावधानियां नहीं बरतीं और पूरी तरह से लापरवाही बरती है।"

