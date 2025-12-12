Andhra Pradesh: तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटने से भयावह हादसा, 8 की मौत, अन्य घायल; CM नायडू ने जताया दुख

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। हादसा शुक्रवार, 12 दिसंबर की सुबह हुआ, जब करीब 35 यात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट बस खाई में गिर गई। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि इस हादसे में करीब 8-9 लोगों की मौत हो गई।

यात्री चित्तूर जिले के रहने वाले थे, जो भद्राचलम मंदिर में दर्शन के बाद भद्राचलम से अन्नावरम जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, बचे हुए लोगों को इलाज के लिए भद्राचलम एरिया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। बचाव अभियान अभी भी जारी है, और अधिकारियों को डर है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर है।

कैसे हुआ हादसा?

मिली जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर ने घाट के खड़ी ढलान वाले हिस्से से गुजरते समय कंट्रोल खो दिया, जिससे बस एक गहरी खाई में गिर गई।

बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को इलाके की जानकारी नहीं थी, वह वहां का रहने वाला नहीं था, शायद इसी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी। बचाव अभियान जारी है। बस, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर AP 39 UM 6543 है, एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरह डैमेज हो गई है।

सीएम ने जताया दुख

इस बीच, चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर कहा कि उन्होंने अधिकारियों को घायलों की सही देखभाल पक्का करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा, “चित्तूर जिले के अल्लूरी सीताराम राजू के पास यात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट बस के एक्सीडेंट ने हमें बहुत हिला दिया है। यह दिल दहला देने वाला है कि इस एक्सीडेंट में कई जानें चली गईं। मैंने एक्सीडेंट के बारे में अधिकारियों से बात की है और प्रभावित लोगों को दी जा रही मदद के बारे में डिटेल्स इकट्ठा की हैं। मैंने अधिकारियों को घायलों को बेहतर मेडिकल मदद दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। सरकार एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों के परिवारों के साथ खड़ी रहेगी।”

CM ने सभी डिपार्टमेंट को मिलकर काम करने और घायलों को सबसे अच्छा मेडिकल इलाज देने का निर्देश दिया। IT और HRD मंत्री नारा लोकेश ने घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि सरकार दुखी परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों को बिना किसी देरी के सभी ज़रूरी मेडिकल मदद देने का निर्देश दिया।

गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता ने भी सदमा जताया और पुलिस से पूरी जानकारी मांगी। उन्होंने आदेश दिया कि घायलों को सबसे अच्छी मेडिकल देखभाल और सभी ज़रूरी मदद मिले। अधिकारी हादसे के सही कारण की जांच कर रहे हैं।

