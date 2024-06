Video: 'निकोबार से कोई वोट नहीं मिला, अब आएंगे बुरे दिन', भाजपा सांसद बिष्णु पद रे का विवादित बयान, देखें

Highlights अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नवनिर्वाचित भाजपा सांसद बिष्णु पद रे एक बयान के कारण विवाद में निकोबार द्वीप समूह के मतदाताओं को उन्हें वोट न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते दिख रहे हैं वीडियो लोकसभा चुनाव नतीजों के एक दिन बाद 5 जून का है जो हाल ही में सामने आया

नई दिल्ली: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नवनिर्वाचित भाजपा सांसद बिष्णु पद रे एक बयान के कारण विवाद में आ गए हैं। बिष्णु पद रे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह निकोबार द्वीप समूह के मतदाताओं को उन्हें वोट न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते दिख रहे हैं। हाल ही में बिहार के जद-यू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था।

भाजपा सांसद बिष्णु पद रे का वीडियो लोकसभा चुनाव नतीजों के एक दिन बाद 5 जून का है जो हाल ही में सामने आया। इस वीडियो में बिष्णु पद रे केंद्र शासित प्रदेश में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे हैं। वह कहते हैं, ''हम लोगों का काम करवाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उन्हें सोचना चाहिए। निकोबार द्वीप समूह ने मुझे कोई वोट नहीं दिया। निकोबार, सोचो अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। निकोबार के नाम पर आप पैसे लेंगे, शराब पियेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। सतर्क रहें, सतर्क रहें, सतर्क रहें। अब, आपके दिन बुरे हैं। आप अब अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को मूर्ख नहीं बनायेंगे। आपके दिन अब अच्छे नहीं रहेंगे।''

