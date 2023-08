अमित शाह ने दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर अरविंद केजरीवाल पर किया कटाक्ष, जानें क्या कहा

Highlights अमित शाह ने कहा कि संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ राजनीतिक पक्षों ने दावा किया कि केंद्र के पास दिल्ली के बारे में कानून बनाने की शक्तियां नहीं हैं। शाह ने कहा कि मैं विपक्षी सांसदों से अपील करता हूं कि वे अपने गठबंधन के बारे में नहीं बल्कि दिल्ली के बारे में सोचें।

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा को संबोधित किया क्योंकि सदन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए रखा। बिल के बारे में बोलते हुए शाह ने कहा कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।

उन्होंने कहा, "संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं।" उन्होंने बताया कि कैसे कुछ राजनीतिक पक्षों ने दावा किया कि केंद्र के पास दिल्ली के बारे में कानून बनाने की शक्तियां नहीं हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, "2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका एकमात्र मकसद सेवा करना नहीं, बल्कि लड़ना था...समस्या ट्रांसफर-पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर नियंत्रण हासिल करना है।"

यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण के संदर्भ में है, जिससे आप और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। भगवा पार्टी ने सीएम केजरीवाल पर अपने बंगले को 'सुंदर बनाने' के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप लगाया है, जब राष्ट्रीय राजधानी कोविड-19 से जूझ रही थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी (सी राजगोपालाचारी), राजेंद्र प्रसाद और बीआर अंबेडकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विचार के खिलाफ थे। अमित शाह ने कहा, "

मैं विपक्षी सांसदों से अपील करता हूं कि वे अपने गठबंधन के बारे में नहीं बल्कि दिल्ली के बारे में सोचें।"

#WATCH | In the year 2015, a party came to power in Delhi whose only motive was to fight, not serve...The problem is not getting the right to do transfer postings, but getting control of the vigilance department to hide their corruption like building their bungalows: Union Home… pic.twitter.com/pelULwGMgH