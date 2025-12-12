आखिर क्यों नगर निगम चुनाव में कर रहे गठजोड़?, अमित शाह से मिलने के बाद महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण बोले-अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर लड़ेंगे

Highlights देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है। बृहस्पतिवार रात शिंदे के आवास पर उनसे मुलाकात की। मने नगर निगमों में कुछ समितियां बनाई हैं।

नागपुरः भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निर्देश दिया है कि 31 जनवरी से पहले होने वाले महत्वपूर्ण नगर निगम चुनावों से पहले "किसी भी कीमत पर" गठबंधन किया जाना चाहिए। चव्हाण ने कहा, "वरिष्ठ नेताओं ने हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि नगर निगम चुनावों से पहले हर हाल में गठबंधन होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है।

चव्हाण ने कहा कि वृहन्मुंबई महानगरपालिका सहित 29 नगर निगमों के चुनाव जनवरी में होने की संभावना है, जबकि जिला परिषद चुनाव में देरी हो सकती है, क्योंकि मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि फडणवीस ने उनसे एक और दौर की बातचीत करने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने बृहस्पतिवार रात शिंदे के आवास पर उनसे मुलाकात की।

उन्होंने आगे कहा, "हमने नगर निगमों में कुछ समितियां बनाई हैं। लेकिन मुंबई या ठाणे में वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव से पहले ही गठबंधन करने का फैसला कर लिया है।" उन्होंने कहा कि अन्य नगर निगमों के लिए गठबंधन का फार्मूला तैयार करने के लिए एक समिति का गठन भी किया जाएगा।

चव्हाण ने बुधवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह से मुलाकात की थी, ताकि महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले वहां के राजनीतिक घटनाक्रम और संगठनात्मक मामलों पर चर्चा की जा सके। शिवसेना और भाजपा सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक दल हैं, जिसमें दूसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) भी शामिल है।

Web Title: Amit Shah Maharashtra BJP President Ravindra Chavan meeting said fight with Ajit Pawar and Eknath Shinde Why forming alliance municipal elections