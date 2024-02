Prime Minister's caste: गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, उनकी पॉलिसी है 'झूठ बोलो'

Highlights राहुल गांधी की एक पॉलिसी है झूठ बोलो, सार्वजनिक तौर पर बोलो और बार बार बोलो पीएम मोदी की जाति का सवाल है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ओबीसी ब्लॉक होता है, जाति नहीं होती

Prime Minister's caste: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की एक पॉलिसी है झूठ बोलो, सार्वजनिक तौर पर बोलो और बार बार बोलो। अमित शाह पीएम मोदी की जाति पर राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में राहुल को टारगेट कर रहे थे।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah says "Rahul Gandhi has a policy, lie publicly and lie again and again. As far as PM Narendra Modi's caste goes, I doubt the Congress knows the difference between bloc and caste. PM Modi said he is an OBC, OBC is a bloc, not a caste. Maybe… pic.twitter.com/4hTcTH5ywP