बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने की जंगल सफारी, भाजपा ने मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें 'लीडर ऑफ पार्टीइंग' बताया

नई दिल्ली: रविवार को बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मज़ाक उड़ाया, जो बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे होने के बावजूद मध्य प्रदेश में जंगल सफारी पर गए थे। बीजेपी ने कहा कि उनके लिए LOP का मतलब असल में 'लीडर ऑफ पार्टीइंग' है।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राहुल गांधी के लिए LoP का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और पार्टीइंग है। जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो वह छुट्टी पर चले जाते हैं। जब वे हारेंगे, तो वे चुनाव आयोग को दोष देंगे और H फाइल्स (हॉलिडे फाइल्स) पर एक पावरपॉइंट रिलीज़ करेंगे।"

एक और तंज कसते हुए, पूनावाला ने एक हिंदी दोहा सुनाया - "ता उम्र कांग्रेस यह गलती करती रही, धूल चेहरे पे थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही" - जिसका मतलब था कि बार-बार चुनावी हार के बावजूद कांग्रेस अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देती।

राहुल गांधी शनिवार को नर्मदापुरम जिले के एक पहाड़ी शहर पचमढ़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने पहुंचे। रविवार सुबह, वह एक ओपन जीप में जंगल सफारी पर गए, सुबह 6.15 बजे रविशंकर भवन से निकले और पनरपानी गेट तक लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके वापस लौटे।

LoP means Leader of Paryatan and partying for Rahul Gandhi



Even as Bihar elections are on : Rahul Gandhi goes for vacation



Election in Bihar, Rahul Gandhi enjoying a "Jungle Safari" in Pachmarhi



This shows his priorities

When they lose elections they will blame

ECI & do a… pic.twitter.com/GBCCCqTziR — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) November 9, 2025

गांधी के दिन में बाद में बिहार जाकर किशनगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश दौरे के दौरान, कांग्रेस नेता ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर चल रहे इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के ज़रिए "वोट चोरी" में मदद करने का आरोप लगाया। गांधी ने कहा कि उन्हें लगता है कि हरियाणा की तरह ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी "वोटों की चोरी" हुई है।

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया, "कुछ दिन पहले, मैंने हरियाणा पर एक प्रेजेंटेशन दिया था, और मैंने साफ देखा कि वोटों की चोरी हो रही थी...25 लाख वोट चुराए गए, हर 8 में से 1 वोट चुराया गया। उसे देखने के बाद, डेटा देखने के बाद, मुझे लगता है कि MP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। और यह BJP और EC (चुनाव आयोग) का सिस्टम है।" इसके अलावा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर "मिलकर काम करने" का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया, "मेरा मुद्दा यह है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, अंबेडकर के संविधान पर हमला हो रहा है। (प्रधानमंत्री) मोदी जी, (केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह जी और (मुख्य चुनाव आयुक्त) ज्ञानेश जी मिलकर सीधे तौर पर ऐसा कर रहे हैं। और इसी वजह से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। भारत माता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, भारत माता को चोट पहुंचाई जा रही है।"

