बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने की जंगल सफारी, भाजपा ने मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें 'लीडर ऑफ पार्टीइंग' बताया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 9, 2025 14:20 IST2025-11-09T14:20:01+5:302025-11-09T14:20:13+5:30

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राहुल गांधी के लिए LoP का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और पार्टीइंग है।

Amidst the Bihar elections, Rahul Gandhi went on a jungle safari, prompting the BJP to mock him and call him the 'leader of partying' | बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने की जंगल सफारी, भाजपा ने मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें 'लीडर ऑफ पार्टीइंग' बताया

बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने की जंगल सफारी, भाजपा ने मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें 'लीडर ऑफ पार्टीइंग' बताया

नई दिल्ली: रविवार को बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मज़ाक उड़ाया, जो बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे होने के बावजूद मध्य प्रदेश में जंगल सफारी पर गए थे। बीजेपी ने कहा कि उनके लिए LOP का मतलब असल में 'लीडर ऑफ पार्टीइंग' है।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राहुल गांधी के लिए LoP का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और पार्टीइंग है। जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो वह छुट्टी पर चले जाते हैं। जब वे हारेंगे, तो वे चुनाव आयोग को दोष देंगे और H फाइल्स (हॉलिडे फाइल्स) पर एक पावरपॉइंट रिलीज़ करेंगे।"

एक और तंज कसते हुए, पूनावाला ने एक हिंदी दोहा सुनाया - "ता उम्र कांग्रेस यह गलती करती रही, धूल चेहरे पे थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही" - जिसका मतलब था कि बार-बार चुनावी हार के बावजूद कांग्रेस अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देती।

राहुल गांधी शनिवार को नर्मदापुरम जिले के एक पहाड़ी शहर पचमढ़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने पहुंचे। रविवार सुबह, वह एक ओपन जीप में जंगल सफारी पर गए, सुबह 6.15 बजे रविशंकर भवन से निकले और पनरपानी गेट तक लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके वापस लौटे।

गांधी के दिन में बाद में बिहार जाकर किशनगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश दौरे के दौरान, कांग्रेस नेता ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर चल रहे इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के ज़रिए "वोट चोरी" में मदद करने का आरोप लगाया। गांधी ने कहा कि उन्हें लगता है कि हरियाणा की तरह ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी "वोटों की चोरी" हुई है।

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया, "कुछ दिन पहले, मैंने हरियाणा पर एक प्रेजेंटेशन दिया था, और मैंने साफ देखा कि वोटों की चोरी हो रही थी...25 लाख वोट चुराए गए, हर 8 में से 1 वोट चुराया गया। उसे देखने के बाद, डेटा देखने के बाद, मुझे लगता है कि MP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। और यह BJP और EC (चुनाव आयोग) का सिस्टम है।" इसके अलावा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर "मिलकर काम करने" का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया, "मेरा मुद्दा यह है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, अंबेडकर के संविधान पर हमला हो रहा है। (प्रधानमंत्री) मोदी जी, (केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह जी और (मुख्य चुनाव आयुक्त) ज्ञानेश जी मिलकर सीधे तौर पर ऐसा कर रहे हैं। और इसी वजह से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। भारत माता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, भारत माता को चोट पहुंचाई जा रही है।"

Web Title: Amidst the Bihar elections, Rahul Gandhi went on a jungle safari, prompting the BJP to mock him and call him the 'leader of partying'

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Rahul GandhiCongressBJPराहुल गांधीकांग्रेस