भारत-पाक मैच बहिष्कार विवाद के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बताया 'आधा पाकिस्तानी'

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी गुट) नेता संजय राउत ने भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की हालिया टिप्पणियों की तीखी आलोचना की है। राउत की यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद आई है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी।

अजित पवार ने सुझाव दिया था कि क्रिकेट मैच को विशुद्ध रूप से खेल के नज़रिए से देखा जाना चाहिए और अपनी राय व्यक्त करने के संवैधानिक अधिकार पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस आयोजन का राजनीतिकरण न करने का आग्रह करते हुए कहा, "कुछ विपक्षी दल हर चीज़ को मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसे भावनात्मक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।"

जवाब में, संजय राउत ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा, "अजित पवार की रगों में पाकिस्तानियों का खून दौड़ता है। वह आधे पाकिस्तानी हैं।" उन्होंने पवार की टिप्पणियों की और आलोचना करते हुए कहा कि अगर पहलगाम हमले के 26 पीड़ितों में से कोई भी उनसे जुड़ा होता, तो वह ऐसा बयान नहीं देते।

राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा और उनके गुट को "एक पार्टी नहीं, बल्कि अमित शाह की एक छोटी सी कंपनी" करार दिया और देश की भावनाओं के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठाया।

Pimpri-Chinchwad, Maharashtra | On India to face Pakistan in the Asia Cup 2025, Maharashtra Dy CM Ajit Pawar said, "In this matter, both kinds of interpretations can be made. There is a section that believes these things should not be linked with sports... Then there is a section… pic.twitter.com/jMJdJkajGK — ANI (@ANI) August 24, 2025

इसके अलावा, राउत ने आरोप लगाया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), भाजपा और जय शाह के प्रभाव में, खिलाड़ियों पर उनकी अनिच्छा के बावजूद मैच में भाग लेने के लिए दबाव डाल रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के विरोध में हैं, लेकिन बाहरी दबाव के कारण मजबूर हैं।

Web Title: Amid India-Pakistan match boycott controversy, Shiv Sena leader Sanjay Raut calls Deputy CM Ajit Pawar 'half Pakistani'