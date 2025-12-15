WATCH: एमपी में एम्बुलेंस ड्राइवर की हेकड़ी बीमार पति की उल्टी साफ करने के लिए महिला को किया मजबूर किया, वीडियो वायरल हुआ

By रुस्तम राणा | Updated: December 15, 2025 13:52 IST2025-12-15T13:52:13+5:302025-12-15T13:52:13+5:30

जानकारी के अनुसार, महिला के पति को तेज दर्द के कारण उल्टी हुई थी। उल्टी की बूंदों से गाड़ी गंदी हो गई, जिससे ड्राइवर गुस्सा हो गया।

Ambulance Driver Forces Woman To Clean Ailing Hubby's Vomit, Refuses To Take Them To Hospital Otherwise VIDEO Goes Viral | WATCH: एमपी में एम्बुलेंस ड्राइवर की हेकड़ी बीमार पति की उल्टी साफ करने के लिए महिला को किया मजबूर किया, वीडियो वायरल हुआ

WATCH: एमपी में एम्बुलेंस ड्राइवर की हेकड़ी बीमार पति की उल्टी साफ करने के लिए महिला को किया मजबूर किया, वीडियो वायरल हुआ

भोपाल (मध्य प्रदेश): सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक बेबस महिला एम्बुलेंस साफ कर रही है, जबकि उसका बीमार पति अंदर दर्द से कराह रहा है। आरोप है कि महिला को एम्बुलेंस से अपने पति की उल्टी के दाग साफ करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि ड्राइवर ने ऐसा न करने पर पति-पत्नी को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था। बताया जा रहा है कि यह क्लिप मध्य प्रदेश के सतना का है, हालांकि एम्बुलेंस की नंबर प्लेट पर छत्तीसगढ़ का कोड दिख रहा है।

जानकारी के अनुसार, महिला के पति को तेज दर्द के कारण उल्टी हुई थी। उल्टी की बूंदों से गाड़ी गंदी हो गई, जिससे ड्राइवर गुस्सा हो गया। आरोप है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने उल्टी साफ किए बिना मरीज़ को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। नतीजतन, लाचार महिला को अपने पति को इलाज के लिए ले जाने से पहले एम्बुलेंस धोनी पड़ी। इस घटना ने एम्बुलेंस स्टाफ के व्यवहार और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मरीज की पहचान रामनगर के रहने वाले कमलेश रावत के रूप में हुई है। सड़क हादसे में उनका पैर टूट गया था। शुरुआती इलाज के बाद, उन्हें 108 एम्बुलेंस से सतना जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें उल्टी होने लगी, जिससे एम्बुलेंस गंदी हो गई।

जब एम्बुलेंस जिला अस्पताल के मेन गेट पर पहुंची, तो ड्राइवर ने कथित तौर पर आगे जाने से मना कर दिया और मरीज की पत्नी से पहले एम्बुलेंस धोने के लिए कहा। महिला को पानी से एम्बुलेंस साफ करते देखा गया, जबकि उनके पति दर्द से कराहते हुए अंदर ही रहे। इस घटना ने एम्बुलेंस स्टाफ के व्यवहार और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और लोगों में गुस्सा भड़का दिया है।

Web Title: Ambulance Driver Forces Woman To Clean Ailing Hubby's Vomit, Refuses To Take Them To Hospital Otherwise VIDEO Goes Viral

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Madhya PradeshSatna Policeवायरल वीडियो