Allu Arjun Arrested Updates: 14 दिन की न्यायिक हिरासत?, अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से झटका, घर पर फैंस उमड़े

Allu Arjun Arrested LIVE Updates: लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ा झटका लगा है। नामपल्ली कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। अभिनेता को कड़ी सुरक्षा के बीच उनके आवास से हिरासत में लिया गया और पुलिस वाहन में चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने ले जाया गया। दरअसल चार दिसंबर की रात को बड़ी संख्या में प्रशंसक अभिनेता की एक झलक पाने के लिए संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था।

#WATCH | Hyderabad: On the arrest of actor Allu Arjun over the death of a woman in Sandhya theatre, a lawyer, Advocate Rajesh says, "Allu Arjun was brought before the court...His lawyer argued that Allu Arjun had no knowledge or intention to commit such offences. He said that… pic.twitter.com/rNgP8aFXPV — ANI (@ANI) December 13, 2024

VIDEO | Hyderabad: Gandhi Hospital Deputy Medical Superintendent Sunil speaks on actor Allu Arjuns' medical tests.



Allu Arjun was arrested by police in connection with the death of a woman during the premiere of his latest movie 'Pushpa 2: The Rule'. The actor was taken into… pic.twitter.com/APJnZKoAss— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2024

STORY | Telugu actor Allu Arjun arrested in Hyderabad over woman's death during 'Pushpa 2' screening



Read: https://t.co/G3aJlZHwqppic.twitter.com/Qejv3H2NzI — Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2024

हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। औपचारिक गिरफ्तारी के बाद अल्लू अर्जुन को चिकित्सा जांच के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया।

VIDEO | Telugu actor Allu Arjun leaves from Gandhi Hospital in Hyderabad for medical check-up. Allu Arjun was arrested earlier by the city police in connection with the death of a woman during the premiere of his latest movie 'Pushpa 2: The Rule'.



A 35-year-old woman died and… pic.twitter.com/M61tRtJW16 — Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2024

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को बाताया कि उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। हैदराबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) विक्रम सिंह मान ने कहा, ‘‘हम प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।’’ अल्लू अर्जुन ने पिछले सप्ताह मृतका के परिवार को 25 लाख रुपये देने की घोषणा की थी और शोक संतप्त परिवार को आश्वासन भी दिया था कि वे इस दुख की घड़ी में अकेले नहीं हैं।

VIDEO | Tollywood actor Allu Arjun, who was arrested by Hyderabad Police earlier today, produced in Nampally Court in connection with the death of a woman during the premiere of his latest flick 'Pushpa 2: The Rise'. pic.twitter.com/y1EQIWF1bY — Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2024

वह व्यक्तिगत रूप से परिवार से मुलाकात करेंगे। इससे पहले, पुलिस ने अल्लू अर्जुन की फिल्म के ‘प्रीमियर शो’ के दौरान भीड़ में धक्की-मुक्की और दम घुटने की वजह से महिला की मौत को लेकर दर्ज मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में थिएटर के मालिकों में से एक व्यक्ति, वरिष्ठ प्रबंधक और निचली बालकनी का प्रभारी शामिल है।

VIDEO | Visuals from outside Nampally court, Hyderabad where Tollywood actor Allu Arjun was brought earlier today.



He has been detained by the police in connection with the death of a woman during the premiere of his latest flick 'Pushpa 2: The Rise'. pic.twitter.com/lIxgiiPOwI — Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2024

पुलिस के अनुसार, फिल्म और फिल्म के मुख्य कलाकारों को देखने के लिए थिएटर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हालांकि, थिएटर प्रबंधन या कलाकारों की टीम की ओर से इस बात की कोई सूचना नहीं दी गई थी कि वे थिएटर में आएंगे। पुलिस की एक विज्ञप्ति में कहा गया था, ‘‘थिएटर प्रबंधन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया था और न ही अभिनेताओं की टीम के लिए कोई अलग प्रवेश या निकास की व्यवस्था थी, हालांकि थिएटर प्रबंधन को उनके आने की सूचना थी।’’

VIDEO | Hyderabad: "We are following the procedures," says Additional CP ( Law & Order ) Vikram Singh Mann on actor Allu Arjun's arrest in Sandhya Theatre stampede case.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/lW23qx6p8Q — Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2024

अल्लू अर्जुन चार दिसंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे अपने निजी सुरक्षाकर्मियों के साथ थिएटर में आए और वहां एकत्र लोगों ने उनके साथ थिएटर में प्रवेश करने की कोशिश की। विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘उनकी (अल्लू अर्जुन) निजी सुरक्षा टीम ने लोगों को धक्का देना शुरू कर दिया जिससे स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि थिएटर में पहले से ही भारी भीड़ जमा थी।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On arrest of actor Allu Arjun, BJP leader T Raja Singh says, "...Telangana Police say that Allu Arjun did not intimate them of his arrival at Sandhya Theatre. Due to this, a massive crowd gathered in front of the theatre and in that stampede woman… pic.twitter.com/YQ1rHbl86p — ANI (@ANI) December 13, 2024

#WATCH | Delhi: "Let me find out, then I will tell you," says Telangana CM Revanth Reddy on the arrest of actor Allu Arjun by Hyderabad Police over the death of a woman in Sandhya theatre at the premiere of 'Pushpa 2: The Rule' pic.twitter.com/c9tprBJITA— ANI (@ANI) December 13, 2024

मौके का फायदा उठाते हुए अभिनेता और उनकी सुरक्षा टीम के साथ बड़ी संख्या में लोग निचली बालकनी वाले क्षेत्र में घुस गए।’’ विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘इससे रेवती और उसके बेटे को भारी भीड़ के कारण घुटन महसूस हुई, जिन्हें ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल निचली बालकनी से बाहर निकाला और महिला के बेटे को सीपीआर दिया तथा तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने बताया कि महिला की मौत हो चुकी है।’’ लड़के का वर्तमान में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज जारी है।

Vijayawada, Andhra Pradesh: On the arrest of actor Allu Arjun, YSRCP leader Lakshmi Parvathi says, "Allu Arjun's arrest is painful and Chandrababu Naidu has a hand in everything. Allu Arjun went to see how the movie was. However, it is the government's fault that it did not make… pic.twitter.com/wWsd4yF7UF — ANI (@ANI) December 13, 2024

