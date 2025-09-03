बीआरएस में सबकुछ ठीक नहीं, भाई हरीश राव पर निशाना?, पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता ने विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा

Highlights किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रही हैं। उचित विचार-विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। हरीश राव पर केसीआर परिवार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।

हैदराबादः के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से निलंबन के एक दिन बाद वरिष्ठ नेता के कविता ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की और अपने चचेरे भाई एवं पूर्व मंत्री टी. हरीश राव पर निशाना साधा। पार्टी संस्थापक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता ने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने की घोषणा की और संकेत दिया कि उनके पिता केसीआर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ‘दबाव’ था। उन्होंने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रही हैं।

समर्थकों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने हरीश राव पर केसीआर परिवार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। अपने समर्थकों के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 47 वर्षीय पूर्व सांसद ने हरीश राव पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के साथ मौन सहमति रखने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कभी किसी पद की आकांक्षा नहीं रखी। मैं (विधान परिषद) अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र भेज रही हूं... मैं केसीआर को बीआरएस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा भेज रही हूं।’’ कविता ने कहा कि उनके भाई और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव को हरीश राव की कथित साजिशों से ‘‘सावधान’’ रहना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि जब उनके खिलाफ ‘‘दुर्भावनापूर्ण अभियान’’ चलाया गया, तो उनके भाई ने उनका साथ नहीं दिया। कविता ने आरोप लगाया कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर केसीआर के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच उनके चचेरे भाइयों हरीश राव और संतोष राव के भ्रष्टाचार के कारण हुई थी।

Web Title: All not well in BRS target brother T Harish Rao Former Chief Minister KCR daughter k Kavitha resigns Legislative Council membership