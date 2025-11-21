अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की बढ़ी मुश्किल, पैतृक घर गिराने का मिला नोटिस

November 21, 2025

Al-Falah University: छावनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास कुमार विश्नोई ने कहा कि यह संपत्ति मूल रूप से ब्रिटिश काल के अनुदान के तहत थी, जिसके तहत केवल आवासीय उपयोग की अनुमति थी।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की बढ़ी मुश्किल, पैतृक घर गिराने का मिला नोटिस

Al-Falah University: अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने कथित तौर पर उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यह स्ट्रक्चर डिफेंस मिनिस्ट्री की ज़मीन पर बना एक गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन है। 

रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को जारी नोटिस में प्रॉपर्टी पर रहने वालों और कानूनी वारिसों को तीन दिन के अंदर स्ट्रक्चर हटाने का निर्देश दिया गया है, नहीं तो कैंटोनमेंट बोर्ड हटाने की कार्रवाई करेगा। यह तब हुआ जब फरीदाबाद में अल फलाह ग्रुप द्वारा चलाई जाने वाली अल फलाह यूनिवर्सिटी, 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट केस की जांच का सेंटर बनकर उभरी, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

अधिकारियों ने कहा कि प्रॉपर्टी, मकान नंबर 1371, इंदौर के महू के मुकेरी मोहल्ला इलाके में है। MHOW कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO विकास कुमार विश्नोई ने ANI को बताया, "हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, यह हम्माद अहमद सिद्दीकी (जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता) का घर है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की एक पुरानी बड़ी प्रॉपर्टी है। जवाद ने इसे अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया है। असल में, बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन के संबंध में नोटिस 1996-97 में जारी किए गए थे, लेकिन हमने स्ट्रक्चर को तुरंत हटाने के लिए 19 नवंबर, 2025 को सबसे नया नोटिस जारी किया है।"

इसके अलावा, जगह खाली करने के लिए बीच में लेटर भी जारी किए गए थे। फिलहाल, इस मामले के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो संबंधित अधिकारियों से सलाह के बाद इसे हटा दिया जाएगा।

अधिकारी के हवाले से कहा गया, “घर 90 के दशक के आखिर में बनाया गया था, और यह पूरी तरह से बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन है। ज़मीन भारत सरकार की है और उसे दी गई थी।”

उन्होंने आगे कहा, “यह ग्रांट ब्रिटिश काल में दी गई थी और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी...तीन दिन बाद, हम एक्सपर्ट से सलाह लेंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे हटाया जाए और फिर तोड़ने का प्रोसेस फॉलो किया जाए।”

कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO ने कहा, “जब ऑफिस स्टाफ साइट पर गया, तो वह बंद मिली, और घर पर एक नोटिस चिपका हुआ था। क्योंकि उसे लेने के लिए वहां कोई नहीं था।”

अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन गिरफ्तार

18 नवंबर को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया।

सिद्दीकी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

उन्हें मंगलवार को अल फलाह ग्रुप से जुड़ी जगहों पर की गई सर्च के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों की डिटेल्ड जांच और एनालिसिस के बाद गिरफ्तार किया गया, जो अल फलाह ग्रुप के संबंध में PMLA के तहत ED द्वारा दर्ज की गई चल रही एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) का हिस्सा था।

ED ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की दो FIR के आधार पर अल फलाह ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू की। इन FIR में आरोप है कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने गलत फायदे के लिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्टेकहोल्डर्स को धोखा देने के इरादे से नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) एक्रेडिटेशन के लिए धोखाधड़ी और गुमराह करने वाले दावे किए हैं।

