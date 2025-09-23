आजम खान की जेल से रिहाई पर अखिलेश यादव की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'उम्मीद है कोई...'

September 23, 2025

खिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों को विश्वास है कि अदालत न्याय करेगी और पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और भाजपा द्वारा कोई अन्याय नहीं किया जाएगा।

आजम खान की जेल से रिहाई पर अखिलेश यादव की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'उम्मीद है कोई...'

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान के सीतापुर जेल से रिहा होने के कुछ ही मिनटों बाद, पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों को विश्वास है कि अदालत न्याय करेगी और पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और भाजपा द्वारा कोई अन्याय नहीं किया जाएगा।

समाजवादियों के लिए खुशी की बात: अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा, "...सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। मैं इसके लिए अदालत का आभार व्यक्त करता हूँ। हम समाजवादियों को विश्वास था कि अदालत न्याय करेगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और भाजपा द्वारा कोई अन्याय नहीं किया जाएगा; एक अधिकारी को लगातार सेवा विस्तार दिया गया। यह समाजवादियों के लिए खुशी की बात है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है।"

शिवपाल यादव का कहना है कि आज़म खान को झूठे मामलों में फंसाया गया

इस बीच, पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि उनके सहयोगी और पूर्व लोकसभा सांसद आज़म खान को झूठे मामलों में "फंसाया" गया है। यादव ने कहा, "सरकार ने आज़म खान को झूठे मामलों में फंसाया था। हालाँकि, अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी है और उन्हें मामलों में राहत प्रदान की है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। मैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का स्वागत करता हूँ। उनके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए गए थे। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है।"

सीतापुर जेल से आज़म खान रिहा

इससे पहले, आज़म खान को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया, जहाँ वे लगभग 23 महीने से बंद थे। उन्हें क्वालिटी बार भूमि अतिक्रमण मामले में जेल में रखा गया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या खान बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल होंगे, तो यादव ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, "ये सब झूठ हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है।"

आज़म खान को हाल ही में भूमि अतिक्रमण के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ज़मानत मिली है। एएनआई से बात करते हुए, आज़म खान के वकील मोहम्मद खालिद ने कहा कि इस ज़मानत के साथ, अब उन्हें जेल में रखने वाला कोई भी मामला लंबित नहीं है, जिससे पता चलता है कि उनके जल्द ही रिहा होने की संभावना है।

खालिद ने कहा, "इसलिए, अब ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है जिसके लिए उन्हें जेल में रखा जाए। आज तक, सभी मामलों में ज़मानत मिल चुकी है। इस प्रक्रिया में दो से तीन दिन लग सकते हैं। फ़िलहाल, कोई और मामला लंबित नहीं है..."

