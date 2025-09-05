'मुझे पहचानती हो न...', कॉल पर महिला IPS पर भड़के अजित पवार, वॉइस कॉल वायरल होते ही मचा हंगामा
September 5, 2025
Ajit Pawar Viral: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार एक वायरल वीडियो के बाद आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। अजित पवार के वॉइस कॉल में उन्होंने कथित तौर पर एक महिला आईपीएस अधिकारी पर सोलापुर के करमाला तालुका में अवैध मिट्टी उत्खनन के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोकने के लिए दबाव डालते हुए दिखाया गया है।
उप-विभागीय पुलिस अधिकारी अंजना कृष्णा अवैध 'मुर्रम' उत्खनन की शिकायतों पर कार्रवाई करने कुर्डू गाँव पहुँची थीं, तभी झड़पें शुरू हो गईं। वीडियो में, स्थानीय एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप पवार को फ़ोन करते और अपना फ़ोन कृष्णा को देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यह घटना कथित तौर पर दो दिन पहले करमाला तालुका के कुर्दु गाँव में हुई, जहाँ उप-विभागीय पुलिस अधिकारी अंजना कृष्णा अवैध 'मुरम' उत्खनन की शिकायतों पर कार्रवाई करने गई थीं - सड़क निर्माण में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली सामग्री। ग्रामीणों की मौके पर ही अधिकारियों से झड़प हो गई, जिसके बाद स्थानीय राकांपा कार्यकर्ताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। क्लिप में पार्टी कार्यकर्ता बाबा जगताप, अजित पवार को सीधे फोन करने के बाद अपना फोन कृष्णा को देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
करमाळ्याच्या पोलिस उपअधिक्षक अंजली कृष्णा यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना फोनवरुन ओळखता आले नाही.— Ankita Shantinath Khane (@KhaneAnkita) September 2, 2025
त्यानंतर रागावलेल्या अजित पवारांनी अंजली कृष्णा यांना खडेबोल सुनावत थेट व्हिडीओ काॅलच केला.#ajitpawar#AnjaliKrishnapic.twitter.com/ag2DNuf3do
सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा शेयर किए गए वीडियो में, पवार जगताप के फोन से कृष्णा से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। आईपीएस अधिकारी ने पूछा, "मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उपमुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ या नहीं। क्या आप कृपया मुझे सीधे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं?"
उनके जवाब से पवार भड़क गए। उन्होंने जवाबी हमला करते हुए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी। पवार ने कहा, "एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूँगा। मैं खुद तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे सीधे फ़ोन करने के लिए कह रहे हो। तुम मुझसे मिलना चाहते हो। मेरा नंबर लो और व्हाट्सएप कॉल करो। इतनी हिम्मत हुई है क्या?"
चूँकि अधिकारी उनकी आवाज़ नहीं पहचानती, इसलिए उपमुख्यमंत्री बाद में एक वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें कार्रवाई रोकने के लिए सख़्ती से कहते हैं। जवाब में कृष्णा ने कहा कि उन्हें एहसास नहीं था कि वह पवार से बात कर रही हैं। फिर एनसीपी नेता उनसे पूछते हैं कि क्या वह उन्हें चेहरे से पहचानती हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अजित पवार का बचाव करते हुए दावा किया है कि उनकी टिप्पणी का ग़लत मतलब निकाला गया। राज्य पार्टी प्रमुख सुनील तटकरे ने कहा, "अजित दादा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए आईपीएस अधिकारी को डाँटा होगा। उनका इरादा कार्रवाई को पूरी तरह से रोकने का नहीं था।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पवार कभी भी अवैध गतिविधियों का समर्थन नहीं करते।
पार्टी प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि वीडियो को ग़लत रंग दिया जा रहा है। लोकतंत्र में, मज़दूरों की शिकायतें भी सुनी जानी चाहिए। पवार ने सिर्फ़ स्थिति को संभालने की कोशिश की। क्लिप को ग़लत तरीक़े से पेश किया जा रहा है," उन्होंने कहा। डीएसपी कृष्णा, तहसीलदार और उप-विभागीय अधिकारी सहित इस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी करने से परहेज़ किया है, सिर्फ़ इतना कहा है कि मामले की जाँच चल रही है। अभी तक कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है।
एनसीपी ने आगे आरोप लगाया है कि पवार को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए क्लिप जानबूझकर लीक की गई थी।