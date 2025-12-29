Maharashtra: अजीत पवार ने स्थानीय चुनावों के लिए चाचा शरद के साथ गठबंधन की घोषणा की

December 29, 2025

अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी आगामी पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन करेगी, जो पवार परिवार में एक महत्वपूर्ण मिलन है।

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने घोषणा की है कि उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) आगामी पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन करेगी, जो पवार परिवार में एक महत्वपूर्ण मिलन है। रविवार को पिंपरी-चिंचवड़ में एक चुनावी रैली के दौरान, अजीत पवार ने दोनों गुटों के बीच एकता पर ज़ोर दिया और कहा कि "परिवार एक साथ आ गया है।"

उन्होंने कहा, "नगरपालिका चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करते समय, दोनों गुटों ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिससे परिवार फिर से एक हो गया। नतीजों को लेकर कई सवाल उठे हैं, लेकिन कभी-कभी महाराष्ट्र के विकास के हित में फैसले लेने पड़ते हैं। मैंने स्थानीय नेताओं के साथ सीट-शेयरिंग पर भी चर्चा की है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी," उन्होंने आगे कहा कि 'घड़ी' और 'तुतारी' एक हो गए हैं।

महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों, जिसमें पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे नगर निकाय शामिल हैं, के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती अगले दिन होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। इस बीच, पुणे नगर निगम चुनावों में संभावित गठबंधन के लिए दोनों गुटों के बीच बातचीत भी चल रही है।

लंबी बातचीत के बाद, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने शनिवार को अजित पवार के गुट के साथ बातचीत टूटने के बाद, आने वाले पुणे चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी (MVA) के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है।

NCP के दोनों गुटों के बीच पिछले एक हफ्ते से बातचीत चल रही थी, लेकिन आखिरकार वह टूट गई। सूत्रों ने बताया कि बातचीत इसलिए टूट गई क्योंकि अजित पवार ने न तो कोई आखिरी फैसला बताया और न ही शरद पवार के गुट की रखी गई मुख्य मांगों पर सहमति जताई।

इससे पहले, गठबंधन की संभावना से पुणे में एमवीए के अंदर दरार पड़ गई थी, जिसके बाद कांग्रेस और शिवसेना (UBT) ने मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार किया था। अब जब NCP-SP फिर से MVA में शामिल हो गई है, तो तीनों पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन मीटिंग फिर से शुरू हो गई हैं।
 

