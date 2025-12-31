1992-बैच के IPS अधिकारी अजय सिंघल को नियुक्त किया गया हरियाणा का पुलिस महानिदेशक

चंडीगढ़: एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, बुधवार को सीनियर आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया। 1992 बैच के IPS अधिकारी सिंघल ने ओ पी सिंह की जगह ली, जो बुधवार को सेवा से रिटायर हो गए। सिंघल हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त पैनल पर विचार करने के बाद, हरियाणा के राज्यपाल अजय सिंघल, IPS (HY-1992) को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से न्यूनतम दो साल की अवधि के लिए और उसके बाद अगले आदेश तक हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं।"

संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को अपनी पैनल समिति की बैठक के बाद, राज्य पुलिस बल के प्रमुख की नियुक्ति के लिए तीन IPS अधिकारियों - शत्रुजीत कपूर (1990 बैच), अजय सिंघल (1992 बैच) और आलोक मित्तल (1993) - का एक पैनल हरियाणा सरकार को भेजा था।

#BREAKING

हरियाणा के नए डीजीपी का हुआ ऐलान, 1992 बैच के IPS Officer Ajay Singhal को मिली जिम्मेदारी।



इस से पहले Haryana Anti Corruption Bureau (ACB) के प्रमुख थे अजय सिंघल। #haryanapolicepic.twitter.com/8K8GZBEnpc — Haryana Tak (@haryana_tak) December 31, 2025

हरियाणा सरकार ने पहले यूपीएसई को पांच आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल भेजा था। कपूर, सिंघल और मित्तल के अलावा, इसमें संजीव कुमार जैन (1991 बैच) और ए एस चावला (1993 बैच) के नाम शामिल थे।

1992 बैच के IPS अधिकारी ओ पी सिंह, तीन दशकों से अधिक के करियर के बाद बुधवार को सेवा से रिटायर हो गए। सिंह को 14 अक्टूबर को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जब साथी आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर चले गए थे।

Web Title: Ajay Singhal, an IPS officer of the 1992 batch, has been appointed as the Director General of Police of Haryana