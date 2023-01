एअर इंडिया पेशाब मामला: अदालत ने आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की स्थगित, जानें कारण

Highlights मिश्रा पर आरोप है कि उसने पिछले साल नवंबर में विमान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। उसने नियमित जमानत का अनुरोध करते हुए नयी जमानत याचिका दायर की है। घटना 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एअर इंडिया के विमान में हुई थी।

नई दिल्ली:दिल्ली की एक अदालत ने मामले में नियमित जमानत के लिए शंकर मिश्रा द्वारा दायर नई याचिका को 30 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। मामले को स्थगित कर दिया गया क्योंकि जांच अधिकारी आज उपस्थित नहीं थे और शिकायतकर्ता महिला के वकील को याचिका की प्रति नहीं दी गई थी। अदालत ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता के वकील को जमानत याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

मिश्रा पर आरोप है कि उसने पिछले साल नवंबर में विमान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। मिश्रा ने नियमित जमानत का अनुरोध करते हुए नईजमानत याचिका दायर की है। घटना 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एअर इंडिया के विमान में हुई थी। मिश्रा कथित रूप से नशे की हालत में था। बता दें कि इससे पहले डीजीसी ने पेशाब मामले के लिए एयर इंडिया एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

Air India urination case: A Delhi Court adjourns to Jan 30 the fresh petition filed by Shankar Mishra seeking regular bail in the case. The case was adjourned as the Investigation Officer wasn't present today and complainant woman's lawyer wasn't supplied with a copy of the plea