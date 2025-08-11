Air India plane: प्लेन में सवार थे केसी वेणुगोपाल सहित कई सांसद?, तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एआई2455 को तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई भेजा, 100 से अधिक पैसेंजर की जान!

Highlights दिल दहला देने वाला क्षण आया तथा बताया गया कि एक और विमान रनवे पर मौजूद है। क्षण भर में कैप्टन की सूझबूझ से विमान ने ऊपर उड़ान भर ली और सभी की जान बचा ली। घटना की तत्काल जांच करें, जिम्मेदारी तय करें।

Air India plane:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने रविवार रात दावा किया कि उन्हें और कई अन्य सांसदों को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली ला रहा एअर इंडिया का विमान ‘‘त्रासदी के बेहद करीब’’ पहुंच गया था। इस बीच, विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा कि तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई2455 को रविवार शाम तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई भेजा गया। वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही एअर इंडिया की उड़ान एआई 2455 आज एक त्रासदी के बेहद करीब पहुंच गयी, जिसमें मैं, कई सांसद और सैकड़ों यात्री सवार थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रस्थान में देरी के साथ शुरू हुई यह यात्रा एक भयावह अनुभव में बदल गयी।

उड़ान भरने के तुरंत बाद हमें अभूतपूर्व टर्बुलेंस (हवा की गति में परिवर्तन होने के कारण विमान को झटके लगना) का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे बाद कैप्टन ने उड़ान सिग्नल में खराबी की घोषणा की और विमान को चेन्नई ले जाया गया।’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘लगभग दो घंटे तक उतरने की अनुमति का इंतजार करते हुए हम हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते रहे और उसके बाद जब पहली बार हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश की गयी तो एक दिल दहला देने वाला क्षण आया तथा बताया गया कि एक और विमान रनवे पर मौजूद है।

क्षण भर में कैप्टन की सूझबूझ से विमान ने ऊपर उड़ान भर ली और सभी की जान बचा ली। दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित उतरा।’’ वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘हमें (कैप्टन के) कौशल और किस्मत दोनों ने बचाया। यात्रियों की सुरक्षा किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती। मैं नागर विमानन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपील करता हूं कि इस घटना की तत्काल जांच करें, जिम्मेदारी तय करें।

यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की चूक फिर कभी न हो।’’ वेणुगोपाल को ‘एक्स’ पर जवाब देते हुए एअर इंडिया ने कहा, ‘‘हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि चेन्नई की ओर मार्ग परिवर्तन संदिग्ध तकनीकी समस्या और खराब मौसम के कारण एहतियातन किया गया था।’’ विमानन कंपनी ने दावा किया, ‘‘चेन्नई हवाई अड्डे पर पहली बार उतरने के प्रयास के दौरान चेन्नई एटीसी (वायु यातायात नियंत्रण) ने ‘गो-अराउंड’ का निर्देश दिया था, न कि रनवे पर कोई और विमान मौजूद था... हमारे पायलट ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं।

और इस मामले में उन्होंने पूरी उड़ान के दौरान मानक प्रक्रियाओं का पालन किया।’’ उसने कहा, ‘‘हम समझते हैं कि ऐसा अनुभव असहज कर सकता है और मार्ग परिवर्तित होने से आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। हालांकि, सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता रहती है।’’

उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटरडार24’ से मिली जानकारी के अनुसार, एयरबस ए320 विमान द्वारा संचालित उड़ान संख्या एआई2455 दो घंटे से अधिक समय तक हवा में रही। विमानन कंपनी ने पहले एक बयान में कहा था, ‘‘दस अगस्त को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एआई2455 के चालक दल ने संदिग्ध तकनीकी दिक्कत और मार्ग में खराब मौसम के कारण विमान को एहतियातन चेन्नई की ओर मोड़ दिया।’’ एअर इंडिया ने कहा कि विमान चेन्नई में सुरक्षित उतर गया, जहां विमान की आवश्यक जांच की जाएगी।

उसने कहा कि यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और उसने असुविधा के लिए खेद जताया। यात्रियों की संख्या के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है। ‘फ्लाइटरडार24’ से मिली जानकारी के अनुसार, विमान ने रात आठ बजे के बाद तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी और रात लगभग 10.35 बजे चेन्नई पहुंचा। हाल के सप्ताहों में एअर इंडिया के कुछ विमानों में तकनीकी खराबी की घटनाएं सामने आई हैं।

Web Title: Air India plane many MPs KC Venugopal board plane AI 2455 coming from Thiruvananthapuram to Delhi sent to Chennai due technical fault, more than 100 passengers