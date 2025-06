Air India Plane Crash: पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से बात की, अमित शाह बोले-दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता

Highlights आकलन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से की बातचीत। अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सत्यापित सूचना प्राप्त होने पर अतिरिक्त विवरण साझा किया जाएगा।

नई दिल्लीः 242 यात्रियों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन जा रहा यह विमान गुजरात के सरदार वल्लभभाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के पांच मिनट बाद रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित विमान दुर्घटना के दृश्यों में आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। 242 यात्रियों में से 12 केबिन क्रू के सदस्य थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के भी लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान में सवार होने का संदेह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया है और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू स्थिति का आकलन करने के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम से बात और हालात का जायजा लिया।

#WATCH | Relief and rescue efforts are underway at the site of Air India plane crash in Ahmedabad pic.twitter.com/PBnObCxEJr — ANI (@ANI) June 12, 2025

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected.— Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2025

Pained beyond words by the tragic plane crash in Ahmedabad. Disaster response forces have been quickly rushed to the crash site. Spoke with the Gujarat Chief Minister Shri Bhupendra Patel, Home Minister Shri Harsh Sanghavi, and Commissioner of Police Ahmedabad to assess the…— Amit Shah (@AmitShah) June 12, 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना को हृदय विदारक बताया और कहा कि इससे ‘‘हम स्तब्ध और दुखी हैं।’’ उन्होंने कहा कि वह प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के संपर्क में हैं।

‘एक्स’ पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘अहमदाबाद में हुई त्रासदी से हम स्तब्ध और दुखी हैं। यह हृदय विदारक है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दुख की इस घड़ी में, मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं।’’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एअर इंडिया विमान दुर्घटना से जुड़ी स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से की बातचीत। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर अमित शाह ने कहा, ‘‘दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।’’ ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि हम स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तथ्यों का पता लगाने और सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: A senior police officer says, "As per preliminary information, a London-bound Air India flight has crashed at the doctors' hostel. Within 2-3 minutes, police and other agencies reached the spot. Almost 70-80 % of the area has been cleared. All… pic.twitter.com/ugEQiIIOgB — ANI (@ANI) June 12, 2025

एअर इंडिया के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बृहस्पतिवार को कहा कि विमान दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों की सहायता के लिए एयरलाइंस हर संभव प्रयास कर रही है और इस हादसे में प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। लंदन जा रहा एअर इंडिया का एक विमान बृहस्पतिवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

विमान में चालक दल के 10 सदस्यों सहित 242 लोग सवार थे। बोइंग विमान तेजी से नीचे आता दिखाई दिया और अपराह्न करीब दो बजे अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मेघाणी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चंद्रशेखरन ने एक बयान में कहा, ‘‘बहुत दुख के साथ, मैं पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली एअर इंडिया की उड़ान, एआई 171 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारी गहरी संवेदनाएं इस घटना में प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं।’’

#WATCH | Gujarat | Row of ambulances arrive at the Civil Hospital following the Air India plane crash in Ahmedabad pic.twitter.com/l0C2phj3GY — ANI (@ANI) June 12, 2025

चंद्रशेखरन टाटा समूह के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इस समय हमारा प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिजनों की सहायता करने पर है। हम दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।’’

चंद्रशेखरन ने कहा कि एक आपातकालीन केंद्र शुरू किया गया है तथा जानकारी मांगने वाले परिवारों के लिए सहायता दल तैनात किये गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि और सत्यापित सूचना प्राप्त होने पर अतिरिक्त विवरण साझा किया जाएगा।

