एयर इंडिया के विमान से लंदन जा रहे थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी

Highlights जानकारी लेने के लिए शहर के सदर अस्पताल जा रहा हूं। अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी।

अहमदाबादःगुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी लंदन जाने वाले एयर इंडिया के उस विमान में संभवत: सवार थे, जो बृहस्पतिवार को उड़ान भरने के तुरंत बाद अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह चूडासमा ने कहा, ‘‘विजय रूपाणी एयर इंडिया के विमान से लंदन जा रहे थे।’’ चूडासमा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए शहर के सदर अस्पताल जा रहा हूं।’’

#WATCH | Ahmedabad plane crash | A man at the civil hospital in Ahmedabad says, "My sister and brother-in-law are both inside, but they are not letting us go in...They were going to London...My niece is in London, and they were going to see her. She called me up from London to… pic.twitter.com/OsoNv4e31T