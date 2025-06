Air India: अमेरिका से मुंबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में आई तकनीकी खामी, कोलकाता में यात्रियों को उतारा गया

Air India: भारतीय विमान कंपनी एयर इंडिया में एक के बाद एक विमानों में तकनीकी खराबी का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद हमले के बाद कई विमानों में तकनीकी खराबी पकड़ी गई। आज 17 जून को फिर एक बार विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। दरअसल, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहे एयर इंडिया के विमान में मंगलवार, 17 जून को तकनीकी खराबी आने के बाद उसमें सवार सभी यात्रियों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विमान से उतरना पड़ा।

आधिकारिक तौर पर किसी गड़बड़ी का खुलासा नहीं किया गया है। एयर इंडिया के सभी यात्रियों को कोलकाता हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतार लिया गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया का विमान AI180 समय पर 00:45 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचा, लेकिन बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। लगभग 05:20 बजे विमान में एक घोषणा की गई जिसमें सभी यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहा गया। विमान के पायलट ने यात्रियों से कहा कि उन्हें विमान से उतारने का निर्णय उड़ान सुरक्षा के हित में लिया गया था।

एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद से हाल ही में ऐसी कई तकनीकी गड़बड़ियाँ देखी गई हैं, जिसमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो विमान के मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से टकराने के कारण जमीन पर थे।

VIDEO | Kolkata: An Air India flight from San Francisco to Mumbai via Kolkata suffered a technical snag in one of its engines, requiring passengers to be deplaned during a scheduled halt at the city airport early on Tuesday.



Flight AI180 arrived on time at the city airport at… pic.twitter.com/0MSUiiwPdZ