Air India: ‘एअर इंडिया’ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, वैध टिकट होने के बावजूद यात्री को विमान में नहीं चढ़ने दिया था...

Highlights एयर इंडिया के निदेशक मंडल ने विल्सन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

Air India: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने वैध टिकट होने के बावजूद यात्रियों को विमान में चढ़ने से मना करने के मामले में ‘एअर इंडिया’ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। टाटा समूह ने 27 जनवरी को एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था।

सक्षम प्राधिकारी ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एयरलाइन को सलाह दी गई है कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम को स्थापित करे। डीजीसीए ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि एयरलाइन के पास इस संबंध में कोई नीति नहीं है और वह असहाय यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, जिनकी संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है।" विमानन नियामक ने वैध टिकट रखने वाले और समय पर प्रस्तुत करने वाले यात्री को बोर्डिंग से वंचित करने के मामले में एयरलाइंस द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों को भी निर्धारित किया है।

DGCA imposes Rs 10 lakh fine on Air India for denying boarding to passengers holding valid ticket